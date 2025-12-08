Trả lời phỏng vấn qua điện thoại với tờ Bloomberg hôm nay (8/12), Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng nhiều yếu tố trong kế hoạch hòa bình do Mỹ đề xuất vẫn cần được thảo luận thêm, trong đó có các vấn đề nhạy cảm như “đảm bảo an ninh cho Ukraine, một đất nước bị xung đột tàn phá, và quyền kiểm soát các khu vực nằm ở phía đông”.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraine

Ông Zelensky chia sẻ: “Có những góc nhìn của Mỹ, Nga và Ukraine, và chúng tôi chưa có quan điểm thống nhất về khu vực Donbass. Kiev đang thúc đẩy một thỏa thuận riêng biệt về các đảm bảo an ninh từ nhiều đồng minh phương Tây, quan trọng nhất là với Mỹ”.

Tổng thống Ukraine sau đó nêu một câu hỏi mà ông và toàn thể người dân Ukraine muốn có được câu trả lời, đó là trong trường hợp Nga lại phát động xung đột “thì liệu các quốc gia đồng minh của Kiev sẽ làm gì”.

Tuyên bố trên của ông Zelensky được đưa ra giữa lúc Tổng thống Mỹ Donald Trump trong phát biểu mới đây nói rằng bản thân “có chút thất vọng vì người đồng cấp Ukraine chưa đọc dự thảo hòa bình của Washington”.

Quân Ukraine khẳng định vẫn bám trụ Pokrovsk

Trong thông cáo đưa ra ngày 8/12, Quân đoàn phản ứng nhanh số 7 thuộc Lực lượng tấn công đường không Ukraine cho biết khu vực phía bắc Pokrovsk vẫn nằm trong tay các đơn vị Kiev, các đường ray tàu hỏa chạy qua Pokrovsk đóng vai trò ranh giới tạm thời trong khi các khu vực phía nam thành phố “nằm trong vùng xám và phần nào dưới sự kiểm soát của quân Nga”.

“Ở khu vực ngoại ô phía nam thành phố, quân đối phương củng cố nhiều vị trí… Có nhiều cuộc đấu súng đã xảy ra, chúng tôi tiến hành đột kích cũng như cố gắng bố trí phục kích”, một sĩ quan Ukraine giấu tên của Quân đoàn phản ứng nhanh số 7 nói với tờ RBC Ukraine.

Hiện quân Nga chưa bình luận về tuyên bố trên của phía Ukraine.