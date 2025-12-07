Các nhà lãnh đạo châu Âu và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (giữa) tại sự kiện tháng 5/2025. Ảnh: Bloomberg

Theo Bloomberg, một quan chức Tây Âu đã mô tả kịch bản xấu nhất là Mỹ rút lui hoàn toàn, dỡ bỏ sức ép đối với Nga, cấm Ukraine sử dụng vũ khí do Mỹ sản xuất và ngừng chia sẻ tin tình báo.

Một kịch bản ít gây tổn hại hơn là Mỹ rút khỏi các cuộc đàm phán nhưng vẫn bán vũ khí cho Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) để chuyển giao cho Ukraine, trong khi vẫn duy trì việc hợp tác tình báo.

Sự bất an của châu Âu trở nên trầm trọng hơn khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố Chiến lược An ninh quốc gia dày 33 trang, trong đó cảnh báo châu Âu có nguy cơ bị xóa sổ nếu không cải tổ chính trị và văn hóa. Tài liệu này cáo buộc các đối tác châu Âu của Mỹ ấp ủ "những kỳ vọng phi thực tế" về cuộc xung đột Nga - Ukraine và thể hiện "sự thiếu tự tin" trong việc đối phó với Moscow.

John Foreman, cựu tùy viên quốc phòng Anh tại Moscow và Kiev nhận định: "Vẫn tồn tại một nguy cơ rằng Mỹ sẽ rút lui hoàn toàn và để lại mọi việc cho châu Âu".

Hồi đầu tuần này, đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner, con rể của ông Trump đã tới Moscow để thảo luận về các hướng đi khả thi nhằm đạt được một thỏa thuận với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Nhà lãnh đạo Nga gọi các cuộc đàm phán như vậy là "cần thiết" và "hữu ích" nhưng bác bỏ một số phần trong đề xuất của Mỹ.

Tuy nhiên, đặc phái viên Mỹ về vấn đề Ukraine Keith Kellog cho biết, một thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine đang "rất gần" và phụ thuộc vào việc giải quyết 2 vấn đề gồm tương lai của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia và tương lai của vùng Donbass.

Trước đó, Bloomberg đưa tin, ông Witkoff đã tư vấn cho Nga về cách đưa ra một đề xuất hòa bình mà ông Trump có thể chấp nhận được.