Hãng thông tấn RBC dẫn lời Tổng thống Ukraine Zelensky hôm 20/2 nói ông đã nhận được báo cáo chi tiết từ các quan chức tham gia cuộc đàm phán 3 bên tổ chức gần đây ở Thụy Sĩ, đồng thời bày tỏ hy vọng cuộc xung đột Nga - Ukraine sẽ sớm kết thúc.

Ông Zelensky khi gặp các nhà đàm phán Ukraine. Ảnh: Volodymyr Zelensky

Nhà lãnh đạo Ukraine cho hay: “Chúng tôi tin rằng những cơ hội thật sự để kết thúc xung đột trong danh dự vẫn tồn tại và khả năng gây áp lực lên Nga của cộng đồng quốc tế có thể giúp đảm bảo một nền hòa bình đáng trân trọng, thay vì giao tranh. Tôi cũng gửi lời cảm ơn đến các nhà đàm phán Ukraine vì sự nhẫn nại của họ trong tất cả các cuộc đối thoại với Nga”.

Ông Zelensky sau đó thừa nhận thời điểm này còn quá sớm để nói đến những kết quả tích cực, nhưng một số tín hiệu mang tính xây dựng đã được “tìm thấy”. Theo Tổng thống Ukraine, trong những ngày tới sẽ có các quyết định về việc Ukraine và Nga trao đổi tù binh.

Ukraine tấn công nhà máy tên lửa Nga

Báo Kyiv Independent sáng 21/2 đưa tin, nhà máy sản xuất tên lửa Votkinsk nằm tại nước Cộng hòa Udmurt thuộc Nga đã bị máy bay không người lái (UAV) tấn công vào đêm 20/2.

Trong thông cáo trên mạng Telegram, kênh thông tin độc lập Astra của Nga cho hay cuộc tấn công nhằm vào nhà máy Votkinsk đã khiến ít nhất 11 người bị thương. Ông Aleksandr Brechalov, quan chức đứng đầu Cộng hòa Udmurt xác nhận một cơ sở ở nơi này đã bị UAV của Ukraine tấn công, nhưng không nêu thêm chi tiết.

Được biết, Votkinsk là một trong những nhà máy sản xuất tên lửa quan trọng nhất tại Nga, khi đây là nơi chế tạo nhiều loại khí tài quan trọng như tên lửa đạn đạo Iskander-M hay tên lửa liên lục địa (ICBM) có khả năng mang nhiều đầu đạn hạt nhân.