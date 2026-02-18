Trả lời phỏng vấn các phóng viên có mặt tại thành phố Geneva của Thụy Sĩ sau cuộc gặp 3 bên với các quan chức Mỹ và Ukraine, trưởng đoàn đàm phán Nga Vladimir Medinsky cho biết những cuộc thảo luận “rất căng thẳng”.

Trưởng đoàn đàm phán Nga Vladimir Medinsky. Ảnh: TASS

Hãng thông tấn TASS dẫn lời ông Medinsky nói: “Như các bạn biết, các cuộc tiếp xúc kéo dài 2 ngày. Những cuộc đàm phán ngày hôm qua, theo nhiều hình thức khác nhau, rất lâu. Trong hôm nay, các cuộc gặp diễn ra khoảng 2 tiếng đồng hồ, rất căng thẳng, nhưng đó là công việc. Cuộc gặp tiếp theo sẽ sớm diễn ra. Đó là những gì chúng tôi muốn nói”.

Trong tuyên bố đưa ra cùng ngày trên mạng Telegram, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky viết rằng ông đang chờ đợi báo cáo chi tiết của phái đoàn Kiev về kết quả thảo luận ở Geneva. “Những đảm bảo an ninh cho Ukraine là ưu tiên”, nhà lãnh đạo Ukraine cho biết.

Ukraine áp trừng phạt lên Tổng thống Belarus

Ukraine hôm nay (18/2) đã áp một gói trừng phạt mới lên Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko với lý do “đã giúp Nga duy trì cuộc xung đột ở Ukraine”.

Báo Kyiv Independent dẫn lời Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói: “Chúng tôi sẽ tăng cường đáng kể các nỗ lực để chống lại mọi hình thức tiếp tay cho việc sát hại người dân Ukraine. Chúng tôi sẽ hợp tác với các đối tác để những lệnh trừng phạt có tác động toàn cầu”.

Hiện Tổng thống Belarus Lukashenko chưa bình luận về động thái áp trừng phạt lên ông của chính quyền Ukraine.