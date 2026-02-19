Trong cuộc họp báo được tổ chức hôm 18/2, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nói rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhóm của ông đã “dành một lượng lớn thời gian và năng lượng nhằm chấm dứt cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine”.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt hôm 18/2. Ảnh: Nhà Trắng

Bà Leavitt cho biết: “Mới hôm qua, chúng ta đã có một vòng đàm phán 3 bên mới giữa Mỹ, Nga và Ukraine. Cả hai bên (Nga và Ukraine) đều đạt được những tiến trình đáng kể, đều đồng ý cập nhật thông tin cho các nhà lãnh đạo của họ và tiếp tục cùng nhau làm việc để hướng đến một thỏa thuận hòa bình. Do vậy, sẽ có một vòng đàm phán khác trong tương lai”.

Thư ký Nhà Trắng sau đó nói thêm rằng Tổng thống Mỹ Trump coi tình thế hiện nay được tạo ra bởi cuộc xung đột “là sự bất công” không chỉ với người dân hai nước Nga và Ukraine, mà còn cả với người dân Mỹ.

Ukraine tuyên bố giữ vững mặt trận ở Zaporizhzhia

Trang thông tấn Ukrinform dẫn lời Trung đoàn tấn công số 33 của quân đội Ukraine cho hay đơn vị này cùng các lực lượng Kiev khác vừa chặn bước tiến của Nga tại ngôi làng Dobropillia ở tỉnh miền nam Zaporizhzhia.

Thông cáo từ Trung đoàn số 33 Ukraine viết: “Chúng tôi và Trung đoàn tấn công số 1 cùng nhiều đơn vị khác đã chặn đứng một cuộc đột kích của đối phương nhằm vào làng Dobropillia thuộc tỉnh Zaporizhzhia… Sự phối hợp chặt chẽ cùng việc đưa ra quyết định nhanh chóng và thực hiện chính xác của quân Ukraine đã khiến phía Nga không có cơ hội tấn công. Làng Dobropillia vẫn nằm trong tay chúng tôi”.

Theo bản đồ cập nhật chiến sự từ chuyên trang Deep State, làng Dobropillia ở tỉnh Zaporizhzhia hiện nằm trong vùng xám tức nơi nổ ra các cuộc giao tranh giữa quân Nga và lực lượng phòng thủ Ukraine. Đồng thời, các đơn vị Moscow đang mở một mũi tiến công nhằm vào phía nam ngôi làng này.