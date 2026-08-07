Theo Pravda, Tổng thống Ukraine Zelensky ngày 6/8 đã chủ trì một cuộc họp điều phối về tất cả lệnh trừng phạt nhắm vào Nga, với mục tiêu hàng đầu là đảm bảo Moscow không kịp thích ứng với các biện pháp hạn chế.

"Tên lửa, máy bay không người lái (UAV) và hầu hết các loại vũ khí của Nga đều chứa linh kiện quan trọng từ nước ngoài. Nếu không có chúng, những loại vũ khí như vậy đơn giản là sẽ không tồn tại. Chúng ta cần gia tăng sức ép hơn nữa để cắt đứt mối liên kết giữa Nga với các đối tác nước ngoài trong lĩnh vực quân sự và công nghiệp", ông Zelensky cho biết.

Tổng thống Zelensky đã yêu cầu giới chức Ukraine xây dựng một kế hoạch cho chiến dịch trừng phạt đặc biệt. Mục tiêu chính là làm suy giảm đáng kể năng lực công nghiệp quốc phòng của Nga thông qua việc tập trung nhắm mục tiêu vào các công ty cụ thể. "Những người tham gia cuộc họp đã nhận được chỉ thị rõ ràng. Tôi hy vọng những nhiệm vụ này sẽ được thực hiện đầy đủ", ông Zelensky nói.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: X/@ZelenskyyUa

Theo nguồn tin của hãng thông tấn RBC, chính phủ Ukraine mới đây đã đưa 23 công ty thuộc tổ hợp công nghiệp - quân sự của Nga vào danh sách trừng phạt. Động thái của Kiev diễn ra trong bối cảnh nước này vừa kết thúc chiến dịch 40 ngày nhằm gây sức ép buộc Nga phải đàm phán.

Chiến dịch 40 ngày do Tổng thống Zelensky phát động vào cuối tháng 6, tập trung vào việc tấn công các mục tiêu hậu cần, cơ sở công nghiệp, nhà máy lọc dầu và hoạt động vận tải của Nga. Báo cáo của Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) tiết lộ trong vòng 40 ngày, lực lượng này đã tiến hành nhiều cuộc tấn công nhằm vào 14 nhà máy lọc dầu, hàng chục kho nhiên liệu, trạm bơm dầu, cảng dầu và một giàn khoan ngoài khơi Biển Caspi.

Ngược lại, giới chức Nga khẳng định chiến dịch 40 ngày của Ukraine đã "thất bại" khi Kiev tiếp tục thất thế trên tiền tuyến và chịu tổn thất nặng nề về kinh tế.

"Điều mà ông Zelensky muốn đạt được trong 40 ngày trước hết là tạo ra hình ảnh về một số chiến thắng thông qua các cuộc tấn công tầm xa, sau đó trình bày những 'thành công' này với các nhà bảo trợ và đối tác. Tuy nhiên, tất cả những điều đó đã thất bại", Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Duma Quốc gia (Hạ viện Nga) Alexey Chepa nhận xét.