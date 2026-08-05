Theo đài RT, thông tin về đợt cải tổ này được công bố tại một cuộc họp của chính phủ Nga hôm nay (5/8). Động thái này bao gồm việc bổ nhiệm một cá nhân duy nhất chịu trách nhiệm về hậu cần quân sự và cung ứng vũ khí. Tổng thống Putin đã chỉ định Thượng tướng Valery Solodchuk, Tư lệnh Cụm quân Trung tâm đảm trách vị trí này.

Tổng thống Vladimir Putin họp với các tướng lĩnh cấp cao của Nga ngày 5/8. Video: RT

"Công tác chỉ đạo hậu cần cũng là một nhiệm vụ chiến đấu. Tôi tin tưởng ngài sẽ phát huy tối đa năng lực của mình trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ", ông Putin nói khi trực tiếp trao đổi với Thượng tướng Solodchuk.

Bộ trưởng Quốc phòng Andrey Belousov và Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov đã cùng các chỉ huy mới được bổ nhiệm của Nga tham dự cuộc họp với Tổng thống Putin.

Đợt cải tổ các chỉ huy chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga diễn ra trong bối cảnh Ukraine đang đối mặt với những biến động ngày càng lớn cả về chính trị lẫn quân sự. Tháng trước, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã phát động một "chiến dịch gây sức ép" kéo dài 40 ngày, bao gồm tăng cường các cuộc tấn công tầm xa vào cơ sở hạ tầng năng lượng, kho bãi, tàu chở hàng và các mục tiêu khác thuộc Nga cũng như tiến hành các hoạt động phá hoại ngay trên lãnh thổ nước láng giềng.

Giai đoạn 40 ngày này đã kết thúc tuần trước với những kết quả trái chiều. Các nhà quan sát cho rằng những đòn đáp trả của Moscow đã gây ra thiệt hại kinh tế lớn hơn so với những gì Kiev đạt được qua các chiến dịch của mình, bao gồm cả việc phong tỏa thực tế các cảng của Ukraine ở Biển Đen.

Trong thời gian diễn ra chiến dịch tấn công này, ông Zelensky cũng thực hiện đợt cải tổ nội các mới nhất, châm ngòi cho một cuộc khủng hoảng chính trị và các cuộc biểu tình quy mô lớn tại Kiev, sau khi cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mikhail Fedorov công khai phản đối việc bị bãi nhiệm và chỉ trích Tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang Ukraine khi đó Oleksandr Syrskyi. Sau đó, ông Zelensky đã cách chức tổng tư lệnh của ông Syrskyi, nhưng từ chối khôi phục chức vụ cho ông Fedorov.