Trong bài phát biểu hôm 6/2, Tổng thống Zelensky cho biết sự thay đổi trong Không quân Ukraine sẽ nhằm vào các đơn vị phụ trách nhiệm vụ đánh chặn máy bay không người lái (UAV) của Nga, “nhất là những mẫu UAV Shahed”.

Một chiếc tiêm kích MiG-29 của Ukraine. Ảnh: Không quân Ukraine/Defence-ua

Tờ Kyiv Independent dẫn lời nhà lãnh đạo Ukraine nói: “Những đơn vị này phải hoạt động mạnh mẽ hơn và ngăn chặn những vấn đề đang tồn tại. Ở một số khu vực, lực lượng phòng thủ được tổ chức rất tốt, trong khi ở những nơi khác thì còn nhiều việc phải làm”.

Tuyên bố trên của ông Zelensky được đưa ra trong bối cảnh các cuộc tập kích đường không do quân đội Nga phát động ở nửa cuối tháng trước đã khiến hạ tầng năng lượng của Ukraine bị tàn phá nặng nề, buộc nhà chức trách phải cắt điện khẩn cấp ở nhiều khu vực giữa trời đông giá rét.

Mỹ bán linh kiện vũ khí cho Kiev

Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 6/2 đã phê chuẩn việc bán linh kiện quân sự và vũ khí cho Ukraine, với tổng giá trị lên tới 185 triệu USD.

“Thương vụ trên sẽ hỗ trợ cho các mục tiêu chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia của Mỹ bằng cách tăng cường an ninh cho quốc gia đối tác (Ukraine) đóng vai trò quan trọng trong việc ổn định chính trị và tiến bộ về kinh tế ở châu Âu… Ukraine đang cần thúc đẩy hoạt động nhằm đảm bảo tỷ lệ tác chiến của các thiết bị và hệ thống vũ khí do Mỹ cung cấp”, Cơ quan hợp tác an ninh quốc phòng của Mỹ cho hay.

Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh, những phụ tùng quân sự mà Washington cung cấp cho Kiev lần này “thuộc loại IX, đóng vai trò hỗ trợ bảo trì các khí tài và không làm thay đổi cán cân quân sự trong khu vực".