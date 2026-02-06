Theo Điều 5 trong Hiến chương của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), một cuộc tấn công nhằm vào một nước thành viên NATO được coi là cuộc tấn công vào tất cả các nước thành viên của khối và đòi hỏi một phản ứng quân sự tập thể.

Ngoại trưởng Phần Lan Elina Valtonen. Ảnh: Anadolu

Tạp chí Politico trích dẫn một bức điện tín rò rỉ của Bộ Ngoại giao Mỹ, đề ngày 20/1 cho biết Ngoại trưởng Phần Lan Elina Valtonen đã cảnh báo các nhà lập pháp Mỹ đến thăm nước này rằng các cam kết an ninh trong tương lai dành cho Ukraine “giống như Điều 5” có nguy cơ đánh đồng các đảm bảo tuyệt đối theo điều khoản này của NATO với bất kỳ lời hứa song phương nào mà các quốc gia có thể đưa ra cho Kiev.

Bà Valtonen cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải có một “bức tường ngăn cách” rõ ràng giữa liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu với các thỏa thuận an ninh trong tương lai dành cho Ukraine. Theo bức điện tín rò rỉ, Bộ trưởng Quốc phòng Phần Lan đã đưa ra quan điểm tương tự trong một cuộc họp sau đó.

Trong bối cảnh Mỹ đang thúc đẩy các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine, một số hãng thông tấn đưa tin Washington đã đề nghị các đảm bảo an ninh “tương tự Điều 5” cho Kiev như một phần của lộ trình hòa bình, trong đó liệt kê Phần Lan, nước gia nhập NATO vào năm 2023 là một trong những bên có khả năng bảo vệ Ukraine trong trường hợp bị tấn công trong tương lai.

Tuy nhiên, cuối năm ngoái, Thủ tướng Phần Lan Petteri Orpo đã bác bỏ điều này, khẳng định Helsinki sẽ không đưa ra các đảm bảo kiểu NATO cho Ukraine. Ông Orpo cũng lưu ý sự khác biệt rõ rệt giữa viện trợ và nghĩa vụ quốc phòng.

Kiev vô hiệu hóa các cổng Starlink của Nga ở Ukraine

Báo Guardian dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov hôm 5/2 tuyên bố Kiev đã vô hiệu hóa các thiết bị thu phát internet vệ tinh quỹ đạo thấp Starlink được Nga sử dụng cho các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) bên trong Ukraine.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Telegram, ông Fedorov cho biết Kiev đang tiếp tục hợp tác với nhà điều hành để xác minh và đưa các thiết bị đầu - cuối Starlink vào “danh sách trắng” trong nước. Theo quan chức này, “danh sách trắng” của Kiev được cập nhật mỗi ngày một lần và đó là một “quy trình quy mô rất lớn” để xác minh tất cả các thiết bị.

Cuối tuần trước, ông Fedorov đã cảm ơn “ông trùm” công nghệ Mỹ Elon Musk vì cam kết loại bỏ các thiết bị đầu cuối Starlink được quân Nga sử dụng cho các cuộc tấn công bằng UAV trong lãnh thổ Ukraine.

Serhii “Flash” Beskrestnov, cố vấn công nghệ của Bộ Quốc phòng Ukraine tin việc tắt hệ thống Starlink của Nga đang gây ra tác động “thảm khốc” đối với các lực lượng Moscow ở Ukraine. “Toàn bộ hệ thống chỉ huy của quân đội đối phương đã sụp đổ. Các chiến dịch tấn công bị dừng lại ở nhiều khu vực”, ông Beskrestnov nói.

Nga hiện vẫn chưa lên tiếng bình luận về các phát biểu của giới chức Ukraine.