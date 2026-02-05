Theo ông Witkoff, quyết định trên đánh dấu cuộc trao đổi tù binh đầu tiên giữa Moscow và Kiev trong 5 tháng qua. Trong một tuyên bố trên mạng xã hội X hôm nay (5/2), đặc phái viên Mỹ đánh giá cao những gì đạt được trong vòng thương lượng mới diễn ra giữa các đại diện Mỹ, Nga và Ukraine ở Abu Dhabi.

Các nhà đàm phán Mỹ - Nga - Ukraine đối thoại ở Abu Dhabi, UAE ngày 4/2. Ảnh: Sputnik

“Kết quả này đạt được từ các cuộc đàm phán hòa bình chi tiết và hiệu quả. Mặc dù vẫn còn nhiều việc phải làm nhưng những bước tiến như vậy cho thấy sự tham gia ngoại giao bền vững đang mang lại kết quả hữu hình và thúc đẩy nỗ lực chấm dứt xung đột ở Ukraine”, ông Witkoff viết.

Đặc phái viên Mỹ nói thêm rằng các cuộc đối thoại sẽ tiếp tục và dự kiến ​​sẽ có thêm tiến triển trong những tuần tới.

Vòng đàm phán thứ 2 giữa Mỹ - Nga - Ukraine đã bắt đầu tại UAE vào ngày 3/2 và kết thúc vào ngày 4/2. Cũng như vòng đầu tiên hồi tháng 1, các cuộc thảo luận được tổ chức kín và không bên nào công bố chi tiết nội dung đàm phán. Tuy nhiên, các hãng thông tấn mô tả bầu không khí của các cuộc đối thoại là tích cực.

Bình luận về tiến trình đàm phán tại Abu Dhabi hôm 4/2, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã đề cập đến cả tin tốt và tin xấu. Theo ông Rubio, tin tốt là danh sách các vấn đề chưa được giải quyết giữa Ukraine và Nga đã thu hẹp đáng kể, còn tin xấu là những vấn đề còn lại “khó giải quyết nhất”. Nhà ngoại giao hàng đầu Mỹ khẳng định nước này sẽ “làm mọi thứ để xem có thể đạt đột phá hay không”.