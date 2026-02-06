Theo báo Pravda, trong một tuyên bố mới đăng tải trên mạng xã hội Truth Social ngày 5/2, Tổng thống Trump khẳng định Mỹ là quốc gia mạnh nhất thế giới và ông đã tái thiết hoàn toàn quân đội Mỹ ngay trong nhiệm kỳ lãnh đạo Nhà Trắng đầu tiên của mình, "bao gồm cả vũ khí hạt nhân mới và nhiều vũ khí được tân trang lại".

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: CNN

"Tôi cũng đã bổ sung Lực lượng Không gian và đang tiếp tục tái thiết quân đội của chúng ta ở mức độ chưa từng thấy trước đây. Chúng tôi thậm chí còn đang bổ sung các thiết giáp hạm mạnh hơn gấp 100 lần so với những chiếc từng hoạt động trên biển trong Thế chiến II - Iowa, Missouri, Alabama và những chiến hạm khác", ông Trump viết.

Tổng thống Mỹ cho biết thêm, ông đã ngăn chặn các cuộc xung đột hạt nhân trên thế giới, bao gồm "giữa Pakistan và Ấn Độ, giữa Iran và Israel cũng như giữa Nga và Ukraine".

Báo Pravda lưu ý thuật ngữ "xung đột hạt nhân" thường phản ánh các cuộc tấn công “ăn miếng, trả miếng” lẫn nhau bằng vũ khí hạt nhân. Trong khi đó, Ukraine không phải là quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân.

Tổng thống Mỹ Trump đã nhiều lần tuyên bố thế giới đang trên bờ vực của Thế chiến thứ 3 và xung đột hạt nhân, nhưng các cuộc chiến này "đã không xảy ra nhờ nỗ lực của ông".

Tháng 11 năm ngoái, ông Trump cho biết Mỹ sở hữu kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới, đủ để thổi bay thế giới 150 lần.

Trước đó, vào cuối tháng 10/2025, ông Trump đã chỉ thị Lầu Năm Góc ngay lập tức nối lại các cuộc thử nghiệm vũ khí hạt nhân, với mục tiêu đưa Mỹ trở lại "vị thế ngang bằng" với các chương trình thử nghiệm của Trung Quốc và Nga. Động thái diễn ra chưa đầy một giờ trước khi ông Trump có cuộc gặp với Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hàn Quốc vào sáng 30/10 và chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo Moscow đã thử thành công tên lửa hành trình hạt nhân Burevestnik, loại vũ khí được Điện Kremlin ca ngợi là "độc nhất vô nhị" và là nhân tố "đảm bảo an ninh quốc gia".