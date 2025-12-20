Trả lời phỏng vấn truyền thông Ba Lan hôm nay, Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết đã có tiến triển trong thỏa thuận cung cấp những đảm bảo an ninh cho quốc gia này. Tuy nhiên, một phần những đảm bảo từ châu Âu không làm cho Kiev hài lòng.

Tổng thống Ukraine Zelensky. Ảnh: Volodymyr Zelensky/Mạng xã hội X

Tờ RBC Ukraine dẫn lời ông Zelensky nói: “Đặc biệt từ khi chúng tôi sẽ có những bảo đảm do Mỹ đưa ra, và được Quốc hội phê chuẩn. Điều cực kỳ quan trọng là các đối tác của chúng tôi sẽ có phản ứng như thế nào về một cuộc tấn công mới tiềm tàng của Nga… Không phải mọi thứ ở đây (các đảm bảo an ninh từ châu Âu) đều đáp ứng kỳ vọng của chúng tôi, nhưng chúng tôi hài lòng 90%”.

Nhà lãnh đạo Kiev sau đó đã gửi lời cảm ơn tới nước Mỹ và Tổng thống Donald Trump về những nỗ lực của “xứ sở cờ hoa” nhằm kết thúc cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine.

Nga giành ưu thế ở Huliaipole

Trong tuyên bố đưa ra ngày 20/12, chuyên gia quân sự Nga Andrei Marochko cho biết lực lượng Moscow đang giành được một số thành công theo hướng mặt trận Huliaipole thuộc tỉnh Zaporizhzhia, Ukraine.

“Tôi tin rằng Huliaipole sẽ sớm nằm dưới sự kiểm soát của các lực lượng Nga. Bởi hiện đối phương đã bị kẹp ở cả hai hướng bắc và nam của thành phố. Con phố Shevchenko nằm ở tây nam Huliaipole đang hứng đòn hỏa lực từ lực lượng pháo binh và máy bay không người lái (UAV) của Nga”, hãng tin TASS dẫn lời ông Marochko nói.

Theo bản đồ cập nhật do chuyên trang Deep State cung cấp, quân Nga đang tổ chức các mũi tấn công từ hai hướng bắc – nam nhằm vào khu vực trung tâm thành phố Huliaipole.