Tổng thống Nga Putin (giữa). Ảnh: Kremlin

Hãng tin RT dẫn lời Tổng thống Putin nói tại cuộc họp báo cuối năm thường niên diễn ra vào ngày 19/12: "Chúng tôi không yêu cầu gì bất thường. Chúng tôi không nói rằng không có quốc gia nào có quyền lựa chọn phương pháp phòng thủ của riêng mình nhưng đó phải là cách không đe dọa bất kỳ ai, kể cả Nga".

Ông Putin cũng bác bỏ cáo buộc Moscow đang lên kế hoạch tấn công các quốc gia châu Âu đồng thời cho biết điều đó là "vô lý".

Trong cuộc họp báo kéo dài gần 5 giờ, Tổng thống Putin cho biết, Nga sẽ không mở thêm chiến dịch quân sự đặc biệt nào "nếu phương Tây không lừa dối Nga như đã từng lừa dối về việc NATO mở rộng về phía đông". Theo BBC, hồi đầu tháng này, Tổng thống Putin tuyên bố Nga không có kế hoạch gây chiến với châu Âu nhưng sẽ sẵn sàng ngay lập tức nếu châu Âu muốn.

Người đứng đầu nước Nga khẳng định: "Chúng tôi sẵn sàng hợp tác với Anh, với toàn bộ châu Âu và Mỹ nhưng phải trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau. Nếu cuối cùng chúng ta đạt được điểm đó, tất cả mọi người sẽ được hưởng lợi.

Đề cập tới những nỗ lực của Liên minh châu Âu (EU) nhằm tịch thu tài sản bị đóng băng của Nga, ông Putin tuyên bố: "Trộm cắp là định nghĩa sai, trộm cắp được thực hiện bí mật. Tuy nhiên, tại đây họ đang cố gắng làm điều đó một cách công khai, như vậy là ăn cướp".

Trong cuộc họp báo ngày 19/12, Tổng thống Putin đã thảo luận về hơn 70 chủ đề khác nhau, từ các vấn đề trong nước tới các vấn đề toàn cầu.