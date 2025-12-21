Trả lời phỏng vấn các cơ quan truyền thông, Tổng thống Ukraine Zelensky đã bày tỏ sự không hài lòng với Tư lệnh Bộ chỉ huy Không quân miền Nam nước này là ông Dmytro Karpenko sau loạt cuộc tập kích gần đây của Nga nhằm vào tỉnh Odesa.

Tổng thống Ukraine Zelensky. Ảnh: Volodymyr Zelensky/Mạng xã hội X

Tờ Kyiv Independent dẫn lời ông Zelensky nói: “Chúng tôi đang tăng cường phòng không, và thành thật mà nói, chúng tôi cũng tăng cường cả cấp chỉ huy. Hôm nay, tôi đã nêu vấn đề thay tư lệnh. Tôi nghĩ họ sẽ tìm một ứng viên khác. Bởi vì chúng ta cần phản ứng nhanh chóng, kịp thời”.

Theo nhà lãnh đạo Ukraine, thì ”dù có khó khăn đến đâu, chúng ta cũng cần bảo vệ càng nhiều người càng tốt, bảo vệ Odesa và các tỉnh khác ở mức cao nhất có thể”.

Tuyên bố trên của ông Zelensky được đưa ra chỉ một ngày sau cuộc tập kích đường không của Nga nhằm vào tỉnh Odesa thuộc miền nam Ukraine khiến 8 người thiệt mạng và 27 người khác bị thương.

Nga nêu tính chiến lược của Pokrovsk

Trong tuyên bố ngày 20/12, chuyên gia quân sự Nga Andrei Marochko nói rằng việc các lực lượng Moscow kiểm soát được thành phố chiến lược Pokrovsk đã gây tổn hại đáng kể cho tuyến hậu cần của quân Ukraine tại hai hướng Zaporizhzhia và Donetsk.

Ông Marochko nói: “Tất nhiên, với việc để mất Pokrovsk, phía Ukraine đã mất nhiều cơ hội quân sự ở khu vực này. Hơn nữa, việc quân Nga kiểm soát thành phố này cũng tạo ra sự gián đoạn về hậu cần của Ukraine ở các hướng Zaporizhzhia và Donetsk”.

Hiện phía Ukraine chưa bình luận về tuyên bố trên của chuyên gia quân sự Nga.