Trang tin Mezha dẫn lời Yuri Ushakov, trợ lý của Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 21/12 cho biết: "Từ những gì tôi được biết, hiện chưa có ai thảo luận nghiêm túc về sáng kiến đàm phán 3 bên và cũng không có sự chuẩn bị nào cho điều đó. Chúng tôi sẽ đợi đặc phái viên Dmitriev trở về Moscow báo cáo tình hình, rồi sau đó sẽ quyết định các bước tiếp theo".

Cũng theo ông Ushakov, việc Ukraine và châu Âu đưa ra những sửa đổi với đề xuất hòa bình của Mỹ không làm tình hình trở nên tích cực hơn. "Tôi chưa thấy văn bản được sửa đổi. Nhưng tôi cho rằng các sửa đổi của Ukraine và Liên minh châu Âu (EU) không khiến kế hoạch trở nên tốt hơn, cũng như không cải thiện khả năng đạt được nền hòa bình lâu dài", quan chức Nga nói.

Trợ lý Tổng thống Nga Yuri Ushakov. Ảnh: RIA

Cách đây một ngày, đặc phái viên Nga Kirill Dmitriev đã tới thành phố Miami, Mỹ để đàm phán với các quan chức ngoại giao của Washington. Phái đoàn Ukraine và châu Âu hiện cũng có mặt ở đây để thảo luận với đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff.

“Các cuộc thảo luận đang diễn ra một cách xây dựng. Chúng ta sẽ bắt đầu từ đó", ông Dmitriev nhận xét.

Cùng ngày 21/12, phát ngôn viên Điên Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố Tổng thống Nga Putin sẵn sàng đối thoại với người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron về tình hình Ukraine.

"Tổng thống Putin sẵn sàng thảo luận với ông Macron. Nếu có ý chí chính trị từ cả hai phía, thì một cuộc gặp như vậy có thể được nhìn nhận một cách tích cực", ông Peskov cho hay.

Trước đó, ông Macron đã kêu gọi châu Âu tự tìm cách đối thoại trực tiếp với ông Putin, thay vì trông chờ vào các cuộc đàm phán do Mỹ thúc đẩy. Lãnh đạo Điện Elysee cũng nhấn mạnh việc EU có một vị trí tại bàn đàm phán về hòa bình ở Ukraine vô cùng quan trọng.

"Chúng ta phải tìm ra cách để châu Âu nối lại đối thoại với Nga, một cách minh bạch và có sự phối hợp với Kiev. Việc thảo luận với Tổng thống Putin là vô cùng cần thiết", ông Macron nói.