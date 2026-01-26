Phát biểu trong cuộc họp báo tổ chức tại thủ đô Vilnius của Litva hôm 25/1, Tổng thống Ukraine Zelensky khẳng định bản thỏa thuận về những đảm bảo an ninh mà Mỹ dành cho nước này đã hoàn tất và ông mong đợi tài liệu trên sẽ sớm được ký kết.

Tổng thống Ukraine Zelensky hôm 25/1. Ảnh: Volodymyr Zelensky

Báo Kyiv Independent dẫn lời ông Zelensky nói: “Đối với chúng tôi, đảm bảo an ninh là đảm bảo đầu tiên và quan trọng nhất từ Mỹ. Thỏa thuận đó đã ‘sẵn sàng 100%’ và chúng tôi đang chờ các đối tác xác nhận thời gian và địa điểm ký kết. Sau khi ký kết, thỏa thuận đó sẽ được đệ trình lên quốc hội hai nước Mỹ và Ukraine để phê chuẩn”.

Cũng tại buổi họp báo trên, nhà lãnh đạo Ukraine lưu ý rằng tư cách thành viên của Kiev trong Liên minh châu Âu (EU) sẽ đóng vai trò đảm bảo an ninh về kinh tế, đồng thời cho biết Ukraine sẵn sàng gia nhập khối vào năm 2027.

Theo Kyiv Independent, tuyên bố trên của ông Zelensky được đưa ra chỉ một ngày sau khi phái đoàn Ukraine có các cuộc tiếp xúc với các quan chức Mỹ và Nga ở thủ đô Abu Dhabi của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).

Dù được mô tả là “mang tính xây dựng”, nhưng các cuộc hội đàm 3 bên không đưa ra bất kỳ đột phá nào có thể chấm dứt cuộc xung đột Nga – Ukraine đã kéo dài gần 4 năm qua, nhất là vấn đề lãnh thổ khi ông Zelensky nhiều lần khẳng định lập trường kiên định của Kiev về khu vực Donbas ở miền đông Ukraine.