Trong bài đăng trên mạng xã hội Telegram rạng sáng 24/1, quan chức Ukraine Rustem Umerov xác nhận phái đoàn Kiev vừa có cuộc gặp 3 bên với các quan chức Nga và Mỹ tại thủ đô Abu Dhabi của UAE.

Một góc thủ đô Abu Dhabi của UAE. Ảnh: BBC

Trang thông tấn RBC trích bài đăng của ông Umerov viết: “Cuộc gặp tập trung vào những yếu tố nhằm kết thúc cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, những bước tiếp theo của quá trình đàm phán nhằm hướng tới một nền hòa bình lâu dài và có ý nghĩa. Vào ngày mai, một số cuộc thảo luận sẽ diễn ra… Chúng tôi sẽ báo cáo với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về kết quả của từng giai đoạn”.

Cũng ở bài đăng trên, ông Umerov đánh giá cao việc trung gian hòa giải của phái đoàn Mỹ trong cuộc gặp.

Dù phía Nga không đưa ra tuyên bố chính thức về cuộc gặp, nhưng một nguồn thạo tin giấu tên nói với hãng tin TASS rằng các cuộc tham vấn “ở thời điểm hiện tại đã hoàn tất và sẽ tiếp tục trong ngày 24/1”.

Được biết, phái đoàn Mỹ tham dự cuộc gặp lần này có sự góp mặt của phái viên Steve Witkoff và con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump là ông Jared Kushner. Trong khi đó, phái đoàn Nga do ông Igor Kostyukov, Cục trưởng Cục Tình báo thuộc Bộ Tổng tham mưu các Lực lượng Vũ trang Nga, dẫn đầu.