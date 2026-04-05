Chiến lược cắt giảm chi phí có thể là nguyên nhân chính khiến Samsung không mang đến một nâng cấp đáng kể cho dòng smartphone gập thế hệ mới của mình trong năm nay. Theo nhiều nguồn tin trong ngành, quyết định này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm hiển thị trên các thiết bị sắp ra mắt, nhưng đồng thời giúp hãng kiểm soát giá bán trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt.

Galaxy Z Flip 7 và Galaxy Z Fold 7. Ảnh: PhoneArena

Công nghệ màn hình trên thế hệ gập 2026 không thay đổi?

Năm 2026 được cho là thời điểm Samsung tung ra loạt smartphone gập mới gồm Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Flip 8 và một thiết bị hoàn toàn mới có thể mang tên Galaxy Z Wide Fold. Tuy nhiên, thay vì áp dụng công nghệ màn hình mới nhất, hãng được cho là vẫn sử dụng nền tảng OLED cũ.

Theo báo cáo từ ET News, cả ba mẫu smartphone gập này sẽ dùng tấm nền do Samsung Display sản xuất, dựa trên vật liệu hữu cơ M13, một công nghệ đã tồn tại vài năm. Điều đáng chú ý là dòng flagship dạng thanh như Galaxy S26 Ultra đã chuyển sang vật liệu M14 tiên tiến hơn.

Nếu thông tin này chính xác, đây sẽ là năm thứ ba liên tiếp Samsung dùng công nghệ M13 cho smartphone gập. Trước đó, vật liệu này lần đầu xuất hiện trên Galaxy Z Fold 6 và Galaxy Z Flip 6 ra mắt năm 2024.

Sự khác biệt giữa M13 và M14 không hề nhỏ. Vật liệu M14 mang lại độ sáng cao hơn tới 30%, tiết kiệm điện tốt hơn và tuổi thọ màn hình dài hơn khoảng 20%. Điều này đồng nghĩa với việc nếu giữ nguyên M13, các thiết bị gập mới của Samsung sẽ không đạt được bước tiến lớn về độ sáng và hiệu suất năng lượng so với flagship mới.

Chiến lược giữ giá bán có thể là lý do chính

Một trong những nguyên nhân lớn nhất khiến Samsung tiếp tục dùng công nghệ cũ được cho là nhằm kiểm soát chi phí sản xuất. Smartphone gập vốn đã có giá cao hơn đáng kể so với điện thoại thông thường và việc áp dụng vật liệu màn hình mới có thể đẩy giá bán lên thêm.

Trong bối cảnh người dùng ngày càng nhạy cảm với giá, Samsung có thể chọn giải pháp giữ công nghệ ổn định để tránh tăng giá quá mạnh. Đây cũng là chiến lược từng được hãng áp dụng trước đây nhằm duy trì sức cạnh tranh.

Ngoài ra, chuỗi cung ứng màn hình gập vẫn còn phức tạp và tốn kém. Việc chuyển sang vật liệu mới không chỉ làm tăng chi phí linh kiện mà còn đòi hỏi tối ưu lại thiết kế, quy trình sản xuất và độ bền của bản lề, yếu tố vốn đã khó trên smartphone gập.

Dù sử dụng cùng vật liệu M13, các thiết bị như Galaxy Z Fold 8 và Z Flip 8 vẫn được kỳ vọng có một số cải tiến nhất định. Những thay đổi này có thể bao gồm khả năng hiển thị màu chính xác hơn, tối ưu điện năng tốt hơn và cải thiện độ sáng trong một số điều kiện cụ thể.

Đáng chú ý, Samsung được cho là sẽ giảm đáng kể nếp gấp trên màn hình của Galaxy Z Fold 8, yếu tố lâu nay bị xem là điểm yếu của smartphone gập. Công nghệ bản lề mới và cấu trúc lớp hiển thị cải tiến có thể giúp màn hình gần như “không còn nếp gấp” khi mở hoàn toàn.

Tuy nhiên, các nguồn tin cũng cho rằng sẽ không có bước nhảy vọt về độ sáng tổng thể. Điều này đồng nghĩa trải nghiệm ngoài trời có thể không cải thiện nhiều so với thế hệ trước.

Năm cạnh tranh khốc liệt của smartphone gập

2026 có thể là năm bản lề đối với thị trường smartphone gập. Lần đầu tiên Samsung phải đối mặt với áp lực lớn từ nhiều phía. Apple được dự đoán sẽ ra mắt chiếc iPhone Fold vào mùa thu, một động thái có thể thúc đẩy mạnh thị trường gập, đặc biệt tại Mỹ.

Trong khi đó, các đối thủ Android cũng đang tăng tốc. Honor Magic V6 và Oppo Find N6 gây áp lực tại nhiều thị trường quốc tế với thiết kế mỏng nhẹ hơn. Ở Trung Quốc, Huawei tiếp tục dẫn đầu nhờ hệ sinh thái mạnh và công nghệ bản lề tiên tiến.

Trong bối cảnh này, việc thiếu nâng cấp lớn về màn hình có thể khiến Samsung khó giữ lợi thế như trước đây. Người dùng ngày càng kỳ vọng smartphone gập phải có bước tiến rõ rệt qua từng năm.

Dù vậy, tác động thực tế có thể không lớn như lo ngại. Samsung vốn đã sản xuất những màn hình smartphone tốt nhất trên thị trường. Ngay cả với vật liệu M13, chất lượng hiển thị vẫn rất cao và khó nhận ra khác biệt bằng mắt thường.

Đối với phần lớn người dùng, các yếu tố như thiết kế mỏng hơn, bản lề bền hơn hay pin tốt hơn có thể quan trọng hơn so với độ sáng tăng thêm vài chục phần trăm. Vì vậy, quyết định giữ công nghệ màn hình cũ có thể không ảnh hưởng đáng kể đến sức hút của Galaxy Z Fold 8 và Z Flip 8.

(Theo PhoneArena, Mashable)