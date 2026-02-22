Binh sĩ Pakistan. Ảnh: EPA

Theo tờ Dawn và hãng tin Anadolu, các cuộc tấn công nhằm vào phần tử khủng bố thuộc nhóm Tehreek-e-Taliban Pakistan và các chi nhánh của nhóm cũng như nhóm IS-Khorasan ở huyện Khogyani và Behsud thuộc tỉnh Nangarhar và ở huyện Barmal, Urgun thuộc tỉnh Paktika. Theo các nguồn tin an ninh, không có thương vong nào được ghi nhận trong các cuộc tấn công vào huyện Barmal và Urgun.

Chiến dịch trên diễn ra sau khi một loạt vụ đánh bom tự sát xảy ra trong thời gian gần đây ở Pakistan, gồm cả vụ Imam Bargah ở Islamabad và ở Bajaur, Bannu trong tháng Ramadan linh thiêng.

Bộ Thông tin và Truyền thông Pakistan ra thông báo với nội dung: "Pakistan kỳ vọng và nhắc lại với chính phủ lâm thời Afghanistan về việc nên thực hiện các nghĩa vụ của mình và không cho phép Tehreek-e-Taliban Pakistan cũng như các phần tử khủng bố sử dụng lãnh thổ để chống lại Pakistan, bởi vì sự an toàn và an ninh của người dân Pakistan là trên hết".

Pakistan thề sẽ trả thù cho cái chết của hai nhân viên an ninh hôm 21/2 tại Khyber Pakhtunkhwa, cảnh báo sẽ đáp trả bất kỳ cuộc tấn công nào từ phía Afghanistan.

Bình luận về hành động của Pakistan, ông Zabihullah Mujahid - người phát ngôn chính phủ Afghanistan hôm nay (22/2) cho hay: "Một số nhóm quân đội Pakistan một lần nữa vi phạm lãnh thổ Afghanistan. Đêm qua, họ đã ném bom vào đồng bào dân thường của chúng ta ở các tỉnh Nangarhar và Paktika, khiến hàng chục người thiệt mạng và bị thương, trong đó có phụ nữ và trẻ em. Các tướng lĩnh Pakistan đang bù đắp những điểm yếu về an ninh ở chính đất nước họ bằng những tội ác như vậy".