Đài RT đưa tin, Islamabad đã phát động chiến dịch Ghazab Lil Haq (“Cơn thịnh nộ của công lý”) vài giờ sau khi các lực lượng Afghanistan tiến hành tấn công xuyên biên giới vào các vị trí quân sự của Pakistan. Các cư dân ở thủ đô Afghanistan kể đã nghe thấy ít nhất 3 vụ nổ, nhưng chính quyền Kabul chưa xác nhận vị trí chính xác của chúng.

“Quân đội Pakistan đã tiến hành các cuộc không kích ở một số khu vực thuộc Kabul, Kandahar và Paktia. May mắn thay, không có thương vong nào được báo cáo”, Zabihullah Mujahid, người phát ngôn của chính phủ Taliban ở Afghanistan viết trên mạng xã hội X.

Video: Pakistan Strategic Forum

Đài truyền hình nhà nước Pakistan PTV News đã chia sẻ một số video về các cuộc tấn công, tiết lộ quân đội nước này đã nhắm mục tiêu vào “các cơ sở quân sự quan trọng” của Taliban. Một nguồn tin an ninh Pakistan thống kê một kho đạn dược, các vị trí tiểu đoàn và một sở chỉ huy khu vực ở Afghanistan đã bị phá hủy.

Islamabad nói các cuộc tấn công diễn ra sau khi phía Afghanistan nổ súng vào các vị trí biên giới của nước láng giềng vào cuối ngày 26/2, khiến 2 binh sĩ Pakistan thiệt mạng và 3 người khác bị thương. Mosharraf Zaidi, phát ngôn viên của Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif tuyên bố quân đội nước này đã loại bỏ hàng chục binh sĩ Afghanistan và phá hủy nhiều cứ điểm quân sự cùng xe bọc thép trong các cuộc tập kích “trả đũa”.

Tuy nhiên, chính quyền Kabul nhấn mạnh cuộc tấn công quân sự của họ hôm 26/2 nhằm đáp trả các cuộc không kích của Pakistan vào Afghanistan tuần trước. Quân đội Afghanistan thông báo đã chiếm được hơn 10 cứ điểm của quân Pakistan và gây thương vong nặng nề cho đối phương trong những “chiến dịch tấn công quy mô lớn” ở nhiều tỉnh biên giới.

Các quan chức Pakistan cáo buộc cuộc tấn công của Afghanistan “không có lý do”, đồng thời phủ nhận việc để mất bất kỳ vị trí nào.