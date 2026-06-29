Theo hãng tin Al Jazeera, Bộ trưởng Thông tin Pakistan Attaullah Tarar ngày 29/6 xác nhận quân đội nước này đã mở chiến dịch không kích vào các mục tiêu tại 3 tỉnh Paktia, Paktika và Kunar ở miền đông Afghanistan.

"Chiến dịch không kích được tiến hành để truy quét các nhóm vũ trang đứng sau vụ tấn công đẫm máu tại thành phố Karachi cuối tuần qua. Đã có tổng cộng 25 tay súng đối địch bị tiêu diệt", ông Tarar thông báo.

Pakistan không kích các mục tiêu dọc biên giới với Afghanistan. Ảnh: BBC

Cũng theo Bộ trưởng Tarar, quân đội Pakistan còn tiêu diệt thêm 4 tay súng khác có liên hệ với nhóm Jamaat-ul-Ahrar, một phân nhánh của lực lượng nổi dậy Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP), trong chiến dịch trên bộ ở tỉnh biên giới Khyber Pakhtunkhwa.

Trong bối cảnh Islamabad đang đóng vai trò trung gian cho các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran, Pakistan khẳng định chiến dịch quân sự dọc biên giới với Afghanistan là cần thiết nhằm đối phó với tình trạng bạo lực cực đoan trong nước.

Ngược lại, chính quyền Taliban cáo buộc đợt không kích của Pakistan đã khiến 38 thường dân Afghanistan thiệt mạng và 163 người khác bị thương, trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em.

Kể từ năm 2025, Pakistan đã nhiều lần tiến hành các cuộc không kích và chiến dịch quân sự dọc biên giới nhằm vào các địa điểm bị Islamabad cáo buộc là nơi ẩn náu của lực lượng TPP và các nhóm vũ trang khác. Islamabad cũng cáo buộc chính quyền Taliban hậu thuẫn cho các nhóm này sử dụng lãnh thổ Afghanistan để lên kế hoạch tấn công Pakistan. Tuy vậy, phía Taliban luôn bác bỏ cáo buộc, khẳng định tình trạng khủng bố là vấn đề nội bộ của Pakistan.