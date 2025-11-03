Vòng 11 La Liga chứng kiến sự trở lại của Lamine Yamal và Barca sau tuần lễ ồn ào thua Real Madrid ở trân Siêu kinh điển.

Giữa những chỉ trích, soi mói và cả xáo trộn cuộc sống cá nhân – với xác nhận vừa chia tay bạn gái – nữ rapper Nicki Nicole chỉ sau 3 tháng, Lamine Yamal chỉ cần 8 phút 28 giây để có “lời đáp” trở lại trên sân cỏ, đầy chững chạc và tự tin hơn tuổi của mình.

Lamine Yamal chỉ vào huy hiệu Barca và hôn lên đó sau khi đưa đội nhà vượt lên trước Elche. Ảnh: X The Touchline

Sau khi đưa Barca vượt lên, Lamine Yamal chạy về phía cột cờ góc ăn mừng, hôn lên huy hiệu trên ngực áo và chỉ vào đó – tình yêu với CLB này.

Ai cũng hiểu đó là bàn thắng vô cùng quan trọng với Lamine Yamal ở mùa giải tưởng phải ‘cháy’ hơn thì anh vẫn chưa có được phong độ tốt nhất, bên cạnh nỗi lo chấn thương háng dẫn đến phải nghỉ tổng cộng 5 trận.

HLV Hansi Flick ăn mừng cuồng nhiệt khi chiếc chân trái của Lamine Yamal đưa bóng vào lưới Elche. Hơn ai hết, thuyền trưởng Barca hiểu được những sức ép mà học trò phải đối mặt, và cả những sắp xếp, lựa chọn trong cuộc sống riêng ở tuổi 18 chẳng phải dễ dàng.

Barca cần một Yamal tốt nhất, cũng đồng nghĩa tài năng này phải luôn cảm thấy mình thoải mái, hạnh phúc. Hansi Flick nhiều lần cho biết, ông cùng Barca sẽ luôn đồng hành, chăm sóc và hỗ trợ cậu học trò.

Hansi Flick nhắn nhủ học trò cưng, chấn thương háng là phức tạp và bản thân Yamal cần phải biết kiểm soát được tình hình, bên cạnh sự theo dõi chặt chẽ từ đội ngũ y tế của đội. Ảnh: X The Touchline

Nhà cầm quân người Đức cập nhật về tình hình cũng như nhắn nhủ Lamine Yamal: “Chấn thương của Lamine Yamal cần được theo dõi và quản lý cẩn thận. Cậu ấy rất kỷ luật.

Yamal đang tập luyện, tiến hành điều trị và đạt được tiến triển tốt. Tuy nhiên, tôi không thể nói rằng, chấn thương của cậu ấy đã khỏi hoàn toàn, vì nó vẫn có thể tái phát. Thế nên, Yamal cần phải kiểm soát nó”.

Theo báo chí Tây Ban Nha, chấn thương háng của Lamine Yamal khá phức tạp, có thể không bao giờ giải quyết triệt để được. Do vậy, mức độ nặng nhẹ phụ thuộc rất nhiều vào việc cầu thủ này kiểm soát chấn thương của mình như thế nào, tự tập luyện, điều trị đến sinh hoạt hàng ngày,…