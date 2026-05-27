Thông tin trên được ông Phạm Tuấn Anh, Thành viên HĐTV Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), cho biết tại hội thảo “Phấn đấu tăng trưởng kinh tế 2 con số bền vững: Bối cảnh mới - Hành động mới” do báo Dân trí tổ chức ngày 27/5.

Vị này nhận định, xung đột địa chính trị, đặc biệt tại Trung Đông, đang trở thành biến số lớn tác động đến an ninh năng lượng toàn cầu, chuỗi cung ứng và ổn định kinh tế vĩ mô.

Theo ông, Petrovietnam đang chịu áp lực trên nhiều mặt, từ biến động giá dầu thô ảnh hưởng đến doanh thu, dòng tiền, tồn kho cho đến nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu thô cho các nhà máy lọc hóa dầu.

Ông cho hay, dù giá dầu tăng có thể hỗ trợ hoạt động thăm dò, khai thác trong ngắn hạn, nhưng biến động quá mạnh và khó dự báo lại làm gia tăng rủi ro về tài chính, đầu tư, gây áp lực lên chi phí lưu kho và biên lợi nhuận, đặc biệt với lĩnh vực lọc hóa dầu.

Ngoài ra, cạnh tranh LNG giữa châu Á và châu Âu cùng chi phí vận tải, bảo hiểm tăng cao cũng tạo thêm sức ép lên chuỗi khí - điện và khả năng cung ứng điện cho nền kinh tế.

Hội thảo “Phấn đấu tăng trưởng kinh tế 2 con số bền vững: Bối cảnh mới - Hành động mới” ngày 27/5. Ảnh: Mạnh Quân

Trong nước, thị trường xăng dầu còn chịu tác động từ giá dầu thô, giá nhập khẩu thành phẩm, chi phí vốn và độ trễ trong cơ chế điều hành giá. Lĩnh vực phân bón cũng gặp khó do giá khí đầu vào và nguyên liệu quốc tế biến động mạnh, khiến doanh nghiệp đối mặt với nguy cơ chi phí tăng, tiêu thụ chậm và tồn kho lớn.

Trước bối cảnh đó, Petrovietnam xác định mục tiêu không để đứt gãy các cân đối năng lượng và chủ động xây dựng nhiều kịch bản ứng phó.

Theo ông Phạm Tuấn Anh, tập đoàn đang tập trung đa dạng hóa nguồn dầu thô, tối ưu tồn kho, tăng cường dự báo nhu cầu, kiểm soát dòng tiền và đẩy mạnh chuyển đổi số để nâng cao năng lực quản trị rủi ro.

Đối với kinh doanh xăng dầu, tập đoàn yêu cầu các đơn vị tăng dự báo nhu cầu, cân đối tồn kho và bảo đảm không để xảy ra thiếu hàng hay gián đoạn cục bộ.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp này cũng thúc đẩy phát triển LNG, điện gió ngoài khơi, hydrogen và các mô hình năng lượng mới nhằm giảm phụ thuộc vào nhiên liệu nhập khẩu và nâng cao khả năng chống chịu của hệ thống năng lượng quốc gia.