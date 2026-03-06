Hãng thông tấn TASS đưa tin, chính quyền Phần Lan thời gian gần đây tuyên bố đang thảo luận về khả năng dỡ bỏ lệnh cấm đối với việc triển khai vũ khí hạt nhân bên trong lãnh thổ nước này.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Trong tuyên bố đưa ra ngày 6/3, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cảnh báo việc chính quyền Helsinki cho phép triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ Phần Lan sẽ được coi là hành động đe dọa nhằm vào nước Nga.

“Nếu Phần Lan đe dọa chúng tôi, thì chúng tôi sẽ có những biện pháp tương ứng… Đây là những tuyên bố dẫn đến sự leo thang căng thẳng trên lục địa châu Âu. Đây là những tuyên bố làm gia tăng sự dễ tổn thương cho Phần Lan, hơn nữa điều đó lại do chính những hành động của chính quyền Helsinki gây ra”, ông Peskov nói.

Từ khi xung đột Nga và Ukraine nổ ra, Phần Lan, quốc gia láng giềng với Nga đã thực hiện nhiều động thái gây căng thẳng giữa hai bên, chẳng hạn như nộp đơn xin gia nhập vào Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ngay trong năm 2022. Một năm sau đó, Phần Lan chính thức trở thành thành viên của khối quân sự trên.