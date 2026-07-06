Ngày 5/7 (giờ địa phương), đánh dấu 6 ngày đoàn cứu hộ, cứu nạn của Việt Nam tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela. Đoàn đã đưa 54 thi thể nạn nhân ra khỏi đống đổ nát và bàn giao cho phía Venezuela.

Đoàn đã tranh thủ thời gian tổ chức một chuyến đi đặc biệt - đến các lều trại dã chiến tại khu vực Playa Grande (bang La Guaira), trao tặng những phần quà nghĩa tình cho người dân chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thảm họa.

Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ thăm hỏi, động viên người dân địa phương. Ảnh: QĐND

Ảnh: QĐND

Để có được những phần quà trao đến tay người dân địa phương, các thành viên đoàn Việt Nam đã tranh thủ thời gian nghỉ ngơi ban đêm để phân loại và đóng gói. Mỗi phần quà là một sự tính toán kỹ lưỡng, ưu tiên tối đa cho những nhu cầu khẩn cấp của vùng thảm họa, từ khẩu trang, giấy vệ sinh đến lương khô, thịt hộp, mì tôm…

Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn (Bộ Tổng Tham mưu), Trưởng đoàn Việt Nam chia sẻ với những mất mát to lớn của người dân Venezuela.

"Những món quà nhỏ này là tình cảm của đoàn Việt Nam gửi tới các bạn. Người Việt Nam chúng tôi từng trải qua nhiều gian khổ nên chúng tôi thấu hiểu sâu sắc những gì các bạn đang đối mặt. Chúng tôi tin tưởng sự kiên cường của người dân Venezuela sẽ giúp các bạn nhanh chóng vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay", Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ chia sẻ.

Đoàn Việt Nam tặng quà người dân sở tại chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thảm họa động đất. Ảnh: QĐND

Ngọn hải đăng của hy vọng

Trong những nỗ lực không mệt mỏi của toàn đoàn cứu hộ, cứu nạn có sự đóng góp không nhỏ của đội quân khuyển - những “chiến binh 4 chân”.

Điều kiện hiện trường phức tạp, khả năng tìm kiếm, phát hiện nguồn hơi của đội quân khuyển đã giúp xác định vị trí nghi ngờ, giúp lực lượng công binh thu hẹp phạm vi tìm kiếm, lựa chọn phương án tiếp cận phù hợp, tập trung nhân lực và phương tiện đào bới các khu vực nghi có nạn nhân.

Lực lượng cứu hộ đưa thi thể nạn nhân trận động đất ra khỏi đống đổ nát. Ảnh: QĐND

Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez đánh giá đội quân khuyển của đoàn Việt Nam hoạt động hiệu quả hàng đầu trong số các đoàn quốc tế có chó nghiệp vụ tham gia tìm kiếm, cứu nạn tại hiện trường.

Cũng theo Tổng thống lâm thời Venezuela, khả năng đánh hơi không biết mệt mỏi của chó nghiệp vụ đã trở thành “ngọn hải đăng của hy vọng” giữa đống đổ nát. Mỗi tiếng sủa, mỗi dấu hiệu được chó nghiệp vụ phát hiện, mỗi phút không ngừng tìm kiếm đều góp phần tạo nên sự khác biệt giữa tuyệt vọng và tạo ra sự đoàn tụ đối với biết bao gia đình.

Đoàn cứu nạn, cứu hộ Việt Nam cùng Đại sứ Việt Nam tại Venezuela. Ảnh: BCA

Sau những giờ làm việc cật lực, các chú chó nghiệp vụ luôn được huấn luyện viên vỗ về, động viên, chăm sóc. Những “chiến binh 4 chân” cũng nhận được tình cảm nâng niu, âu yếm của bà con người Việt tại Venezuela nhân dịp đến thăm đoàn.