Đây là khu vực có nhiều nhà cao tầng nằm trên sườn dốc, bị đổ sập nghiêm trọng sau thảm họa động đất kép tại Venezuela trong hơn một thế kỷ.

Đoàn đã xác định chính xác 16 vị trí có nạn nhân mắc kẹt. Đoàn đã tích cực thực hiện nhiệm vụ tại 9 vị trí, đưa ra ngoài thành công các thi thể nạn nhân, nâng tổng số nạn nhân được tìm thấy cho đến nay lên con số 23. Đoàn cũng đã bàn giao cho địa phương cùng lực lượng tại chỗ 7 vị trí còn lại.

Công binh và quân khuyển tham gia tìm kiếm vị trí có dấu hiệu của nạn nhân. Ảnh: QĐND

Ảnh: QĐND

Trong môi trường thực hiện nhiệm vụ khắc nghiệt, lực lượng Quân đội và Công an đã phối hợp chặt chẽ, cùng trang thiết bị, tiếp tục được tổ chức thành các mũi khác nhau, triển khai tìm kiếm các nạn nhân còn mắc kẹt với mục tiêu nhanh nhất, hiệu quả nhất.

Chó nghiệp vụ được đưa vào hiện trường trước để xác định vị trí nghi có nạn nhân trong các công trình đổ sập. Sau đó, đội công binh dùng thiết bị dò tìm bằng âm thanh và radar xuyên tường để xác định chính xác vị trí rồi tìm cách tiếp cận đưa nạn nhân ra ngoài.

Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ-Cứu nạn (Bộ Tổng Tham mưu), trưởng đoàn yêu cầu các thành viên tiếp tục “chạy đua với thời gian”, phát huy tinh thần trách nhiệm, nghĩa vụ quốc tế và tình cảm đối với nhân dân Venezuela.

Đoàn Việt Nam trao đổi với lực lượng của địa phương tại hiện trường tìm kiếm. Ảnh: QĐND

Trước đó, ngày 30/6, đoàn Việt Nam đã xác định và đưa được 13 thi thể nạn nhân ra khỏi đống đổ nát.

Đoàn Việt Nam cũng bàn giao hàng viện trợ cho Venezuela, bao gồm 35 tấn lương khô, 60 cơ số thuốc, 2 tấn thịt hộp, 4 máy phát điện, 500 chiếc lều bạt, 10 nhà bạt và 50.000 cuộn băng y tế.

Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez đã tuyên bố quốc tang trong 7 ngày để tưởng nhớ các nạn nhân.

Tính đến ngày 1/7, hai trận động đất xảy ra hôm 24/6 đã khiến 2.295 người thiệt mạng và 11.267 người bị thương. Hơn 4.000 nhân viên cứu hộ và tình nguyện viên trong nước và quốc tế đã giải cứu được 6.461 người.

Kể từ ngày 24/6 đến nay, Venezuela đã ghi nhận 782 dư chấn, song tần suất và cường độ của các dư chấn đều đã giảm.

Theo ước tính của Liên Hợp Quốc, khoảng 50.000 người vẫn chưa xác định được tung tích. Tại La Guaira, khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất ở phía bắc thủ đô Caracas, phần lớn các tòa nhà đổ sập đã được đánh dấu bằng chữ "D" (viết tắt của "deceased" - đã tử vong), cho thấy lực lượng cứu hộ đã hoàn tất tìm kiếm và không phát hiện dấu hiệu còn người sống.