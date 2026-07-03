Các mũi cũng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm khi nhận được đề nghị hỗ trợ từ gia đình nạn nhân.

Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn (Bộ Tổng Tham mưu), trưởng đoàn thông báo tới các thành viên trong đoàn rằng Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã gửi lời hỏi thăm, động viên và biểu dương tinh thần nỗ lực của đoàn trong tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela những ngày qua.

Các chiến sĩ Quân đội và Công an thực hiện nhiệm vụ tại hiện trường vụ động đất ở Venezuela. Ảnh: QĐND

Ảnh: QĐND

Ảnh: QĐND

Đại tướng Nguyễn Tân Cương đề nghị đoàn tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, thực hiện nhiệm vụ quốc tế cao cả, góp phần thể hiện sinh động phương châm, quan điểm đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta, đóng góp nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam trong các hoạt động ứng phó thảm họa toàn cầu, cũng như khẳng định mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác toàn diện tốt đẹp giữa Việt Nam và Venezuela.

Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ nhấn mạnh tới sự đoàn kết, gắn bó chặt chẽ giữa lực lượng Quân đội và Công an của Việt Nam trong tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn tại khu vực Playa Grande. Hai lực lượng chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm và xác định quyết tâm chạy đua với thời gian trong tìm kiếm nạn nhân.

Đoàn Việt Nam đã chia lực lượng thành các hướng theo đề nghị của người dân địa phương và các đội tìm kiếm khác, đưa được 7 thi thể nạn nhân ra khỏi đống đổ nát, phối hợp tìm và bàn giao cho nước bạn 12 điểm nghi ngờ có nạn nhân mắc kẹt.

Người mẹ Venezuela cảm ơn bộ đội Việt Nam đã giúp tìm kiếm và đưa thi thể con gái ra khỏi đống đổ nát. Ảnh: QĐND

Một người phụ nữ Venezuela có con gái mắc kẹt trong đống đổ nát nhiều ngày nay nghẹn ngào nói lời cảm ơn lực lượng cứu hộ Việt Nam khi đã tìm thấy và đưa thi thể con của bà ra ngoài. Chiến sĩ Việt Nam đã dành một cái ôm động viên bà, chia sẻ nỗi mất mát.

Như vậy, đến thời điểm này, đoàn Việt Nam đã đưa được tổng cộng 30 thi thể nạn nhân động đất tại Venezuela ra khỏi đống đổ nát.

Trong ngày, đội quân y của đoàn tiếp tục tiến hành khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân địa phương.

Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ gặp gỡ đội cứu hộ, cứu nạn của Cuba. Ảnh: QĐND

Đoàn Việt Nam cũng gặp gỡ đội cứu hộ, cứu nạn của Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: QĐND

Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ gặp gỡ với các đội cứu hộ cứu nạn của Cuba và Thổ Nhĩ Kỳ. Phía Việt Nam đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm ứng phó thách thức an ninh phi truyền thống với phía Cuba và Thổ Nhĩ Kỳ, nhất là trong tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela. Đặc biệt, phía Cuba bày tỏ tự hào về mối quan hệ đoàn kết anh em với Việt Nam.