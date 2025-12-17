Theo New York Post, tạp chí Vanity Fair ngày 16/12 đã đăng tải bài phỏng vấn với Chánh văn phòng Nhà Trắng Susie Wiles, trong đó có nhiều nhận xét gây xôn xao dư luận về các thành viên trong chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

"Dù không uống rượu, nhưng Tổng thống Trump lại có tính cách của người nghiện rượu. Nhưng điều quan trọng là không có việc gì mà ông ấy không thể làm", bà Wiles nhận xét.

Chánh văn phòng Nhà Trắng sau đó mô tả Phó Tổng thống Mỹ JD Vance là người theo "thuyết âm mưu", nhưng cũng ca ngợi hiệu quả làm việc của ông Vance và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio.

Cũng trong cuộc phỏng vấn, bà Wiles đánh giá tỷ phú Elon Musk là "người kỳ quặc và luôn hành động đơn lẻ". Chánh văn phòng Nhà Trắng cũng không đồng tình với việc Bộ Hiệu quả chính phủ (DOGE) giải thể Cơ quan Phát triển quốc tế Mỹ (USAID).

Chánh văn phòng Nhà Trắng Susie Wiles. Ảnh: Bloomberg

Bài phỏng vấn của bà Wiles ngay lập tức đã thu hút sự chú ý lớn từ dư luận, với nhiều ý kiến cho rằng quan chức Nhà Trắng đã cho thấy những bất ổn của chính quyền hiện tại.

Tuy nhiên, Tổng thống Trump đã lên tiếng bênh vực bà Wiles, tuyên bố "nhiều thông tin trong buổi phỏng vấn không chính xác và có những phát ngôn đã bị cắt khỏi ngữ cảnh".

"Mọi người đều biết rõ tôi không uống rượu. Nhưng nếu có, khả năng cao tôi sẽ nghiện thứ này. Tôi là một người có tính chiếm hữu. Bà Wiles vẫn đang làm công việc tuyệt vời", ông Trump nói.

Trong khi đó, ông Vance khẳng định mình ngưỡng mộ bà Wiles và thường xuyên nói đùa với bà về các thuyết âm mưu. "Bà ấy là Chánh văn phòng Nhà Trắng tốt nhất mà tổng thống có thể mong muốn. Đôi khi tôi là người theo thuyết âm mưu, nhưng tôi chỉ tin vào những âm mưu có căn cứ", ông Vance nhấn mạnh.

Bà Wiles đã chỉ trích tờ Vanity Fair vì đã tìm cách "tạo ra một bức tranh hỗn loạn và tiêu cực" về chính quyền hiện tại, gọi đây là bài báo "dàn dựng và mang tính thiên vị".

Theo báo The Hill, bà Wiles thường được ông Trump gọi là "quý bà băng giá" và là người được vị tổng thống Cộng hòa này nhắc tên 7 lần trong diễn văn ăn mừng thắng cử. Xét về mặt thứ bậc ở Nhà Trắng, chánh văn phòng là vị trí cao thứ 3, chỉ sau tổng thống và phó tổng thống.