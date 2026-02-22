Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng hôm nay trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của Việt Nam trước việc ngày 17/2, căn cứ kết quả rà soát đồng cấp về trao đổi thông tin về thuế của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) đối với Việt Nam trong niên độ 2021-2023, EU đã thêm Việt Nam vào danh sách các khu vực không hợp tác về thuế.

Bà Phạm Thu Hằng cho hay: ​“Là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, Việt Nam luôn coi trọng việc hợp tác, trao đổi với OECD, nhất là trong việc bảo đảm tính minh bạch và hiệu quả của hệ thống thuế, qua đó tạo môi trường đầu tư, kinh doanh ổn định, minh bạch và thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp, trong đó có các doanh nghiệp và nhà đầu tư nước ngoài.

​Ngay trong quá trình rà soát đồng cấp về trao đổi thông tin về thuế của OECD, Việt Nam đã tiếp thu, sửa đổi và gần đây đã bổ sung nhiều văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực thuế, tài chính, quản trị doanh nghiệp như Luật Quản lý thuế, Luật Doanh nghiệp và Nghị định số 168/2025/NĐ-CP về quản lý doanh nghiệp, qua đó giúp nâng cao mức độ tuân thủ các chuẩn mực quốc tế về minh bạch và trao đổi thông tin về thuế".

Theo bà Hằng, hiện nay, Chính phủ Việt Nam đang xây dựng và triển khai Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện các khuyến nghị của Diễn đàn toàn cầu về minh bạch và trao đổi thông tin về thuế của OECD, đồng thời tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thuế với các đối tác, trong đó có EU.

​"Trên tinh thần quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - EU, Việt Nam sẵn sàng trao đổi, chia sẻ và hợp tác chặt chẽ, có trách nhiệm với Hội đồng châu Âu và các nước thành viên EU về những kết quả đạt được trong việc hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách theo hướng đồng bộ, minh bạch, công bằng, phù hợp với các chuẩn mực và thông lệ quốc tế, từ đó giúp đánh giá khách quan, toàn diện hơn, cũng như thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và các đối tác châu Âu vì phát triển và thịnh vượng chung", người phát ngôn Bộ Ngoại giao khẳng định.