Video: Bộ Quốc phòng Nga/TASS

Hãng tin TASS dẫn thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết: “Trong khi thực hiện nhiệm vụ trinh sát đường không tại tiền tuyến Zaporizhzhia ở Ukraine, các binh sĩ thuộc Cụm quân Vostok đã phát hiện một mạng lưới công sự được ngụy trang của đối phương. Tọa độ của các công sự trên sau đó được chuyển cho các đơn vị xe tăng. Máy bay không người lái (UAV) đã tham gia việc điều chỉnh hỏa lực của kíp xe tăng T-80BVM và xác nhận các mục tiêu bị phá hủy theo thời gian thực”.

Xe tăng T-80BVM Nga khai hỏa vào các công sự của Ukraine. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga/TASS

Theo chuyên trang quân sự Army Recognition, T-80BVM là biến thể nâng cấp từ xe tăng T-80BV, lần đầu được giới thiệu với công chúng vào năm 2018 và đưa vào biên chế quân đội Nga cùng năm. Xe dài 9,56m (tính cả nòng pháo), rộng 3,6m, cao 2,2m và nặng khoảng 46 tấn. Kíp chiến đấu của xe gồm trưởng xe, lái xe và xạ thủ.

T-80BVM được trang bị động cơ tuabin khí GTD-1250 có công suất 1.250 mã lực. Nhờ vậy, xe có thể di chuyển với vận tốc 75 km/h trên địa hình bằng phẳng, với phạm vi hoạt động tối đa lên tới 500km.

T-80BVM được lắp pháo nòng trơn 2A46M-4 cỡ nòng 125mm, có độ chính xác khi khai hỏa cao hơn loại 2A46M-1 lắp trên biến thể T-80BV khoảng 15-20%. Để tăng cường khả năng tiêu diệt thiết giáp đối phương, T-80BVM được trang bị thêm tên lửa chống tăng 9M119 Refleks sử dụng công nghệ đầu đạn nổ lại (Tandem).

Các xe tăng T-80BVM. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga/TASS

Ngoài ra, T-80BVM còn được lắp 2 khẩu súng máy Kord và PKT dùng cỡ đạn lần lượt là 12,7mm và 7,62mm lắp trên nóc và trục pháo để chống lại bộ binh đối phương khi giao tranh.