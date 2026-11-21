Thái Lan vừa lên kế hoạch chi khoảng 4 tỷ Baht (123 triệu USD) mua hệ thống pháo phản lực HIMARS của Mỹ, dòng vũ khí nổi danh với độ chính xác và khả năng cơ động cao.

Tên lửa RS-28 Sarmat Nga tầm bắn 35.000km, 15 đầu đạn MIRV: Vượt mọi lá chắn phòng thủ Sau đợt thử nghiệm thành công năm 2026, tên lửa RS-28 Sarmat của Nga nặng hơn 200 tấn chuẩn bị trực chiến với khả năng mang 15 đầu đạn phân hướng MIRV, tầm bắn 18.000km, có thể mở rộng lên 35.000km và quỹ đạo bay xuyên qua hai cực Trái Đất.

Bối cảnh thương vụ 123 triệu USD mua HIMARS và bước đi chiến lược của Thái Lan

Thông tin từ Nhà Trắng công bố ngày 18/11 về việc Thái Lan dự kiến phân bổ ngân sách lên tới 123 triệu USD (khoảng 4 đến 4,2 tỷ Baht) để mua sắm hệ thống pháo phản lực cơ động cao M142 HIMARS đã thu hút sự chú ý đặc biệt của giới quan sát quốc phòng khu vực.

Sức mạnh xe bọc thép Arma, vũ khí công nghệ cao thách thức Patria và Boxer Thổ Nhĩ Kỳ vừa chào hàng dòng xe bọc thép Arma 8x8 lắp tháp pháo không người lái Mizrak 30mm cho Slovenia, tạo cuộc đua công nghệ quyết liệt ở châu Âu.

Dù Bộ Quốc phòng Thái Lan nhấn mạnh đây là kế hoạch hiện đại hóa dài hạn dựa trên nhu cầu an ninh thuần túy của Lục quân Hoàng gia và chưa ký hợp đồng chính thức, thương vụ này vẫn mang ý nghĩa bước ngoặt.

Nếu hoàn tất, Thái Lan sẽ trở thành thành viên thứ hai trong khối ASEAN sau Singapore sở hữu tổ hợp hỏa lực trứ danh do tập đoàn Lockheed Martin của Mỹ chế tạo.

Hệ thống pháo phản lực M142 HIMARS. Ảnh: Lockheed Martin

Sức hút của pháo phản lực HIMARS đối với các quốc gia đang hiện đại hóa lực lượng lục quân bắt nguồn từ hiệu quả thực chiến đã được kiểm chứng trên nhiều chiến trường hiện đại, đặc biệt là trong cuộc xung đột tại Ukraine.

Khám phá UGV R3NEGADE và bệ phóng bầy đàn 18 drone FPV HIV3 của Mỹ Phân tích công nghệ UGV R3NEGADE và bệ phóng bầy đàn 18 drone FPV HIV3 được Quân đội Mỹ thử nghiệm tại Đức, định hình lại chiến trường hiện đại.

Tại đây, tổ hợp vũ khí này đóng vai trò then chốt trong việc vô hiệu hóa các kho đạn dược, sở chỉ huy chiến trường, cầu cống và hạ tầng hậu cần nằm sâu phía sau chiến tuyến nhờ khả năng tung ra các đòn tập kích chính xác từ cự ly ngoài tầm với của pháo binh truyền thống.

Thiết kế khung gầm bánh lốp nhẹ và chiến thuật "bắn và chạy"

Về mặt kiến trúc cơ khí, M142 HIMARS là phiên bản thu gọn và nhẹ hơn của tổ hợp pháo phản lực bánh xích M270 MLRS nhằm tối ưu hóa khả năng cơ động chiến lược.

Tên lửa Barak-1 của Ấn Độ vừa chi hơn 200 triệu USD nâng cấp toàn diện mạnh cỡ nào? Bộ Quốc phòng Ấn Độ vừa ký hợp đồng trị giá 1.976,40 crore Rupee (khoảng 220 triệu USD) với tập đoàn IAI của Israel nhằm nâng cấp toàn diện hệ thống tên lửa phòng không Barak-1.

Thay vì sử dụng khung gầm bánh xích nặng 24 tấn, toàn bộ cụm bệ phóng của HIMARS được đặt trên khung gầm xe tải quân sự hạng trung tiêu chuẩn FMTV cấu hình 6x6.

Hệ thống có chiều dài khoảng 7,8 mét, chiều rộng 2,4 mét, chiều cao ở trạng thái hành quân 2,9 mét và trọng lượng chiến đấu đầy tải chỉ khoảng 16,25 tấn.

Pháo phản lực HIMARS của Mỹ tầm bắn 500km, Thái Lan có kế hoạch chi 123 triệu USD để sở hữu. Ảnh: Lockheed Martin

Nhờ khối lượng nhẹ cùng động cơ diesel công suất 330 mã lực, HIMARS đạt tốc độ hành quân tối đa 94 km/h trên đường nhựa với tầm hoạt động 480 km.

Trọng lượng này cũng cho phép máy bay vận tải quân sự chiến thuật C-130 Hercules có thể chuyên chở trực tiếp nguyên một tổ hợp HIMARS sẵn sàng chiến đấu tới bất kỳ điểm nóng nào mà không cần tháo rời.

Xe tăng VT-4B nhiều vũ khí 'khủng', công nghệ tối tân từ Type 100, ‘pháo đài diệt UAV’ Trước thềm Triển lãm Chu Hải 2026, Trung Quốc hé lộ xe tăng VT-4B tích hợp công nghệ tối tân từ dòng xe tăng Type 100, nổi bật với hệ thống phòng vệ GL-6 và pháo 30mm chống UAV.

Kíp vận hành của xe chỉ cần 3 quân nhân gồm trưởng xe, pháo thủ và lái xe ngồi trong cabin bọc thép chống đạn nhẹ và mảnh pháo.

Toàn bộ quy trình từ lúc dừng xe, nâng giàn phóng, khai hỏa loạt đạn cho đến khi thu hồi và rời khỏi trận địa chỉ mất vài phút, giúp tổ hợp thực hiện hoàn hảo chiến thuật "bắn và chạy" để thoát khỏi hỏa lực phản pháo của đối phương.

Nhà Trắng tiết lộ Thái Lan có kế hoạch mua hệ thống pháo phản lực HIMARS với ngân sách lên tới 4,2 tỷ Baht. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có thỏa thuận chính thức nào được ký kết. Ảnh: en.thairath.co.th

Hệ sinh thái đạn dẫn đường đa tầng từ GMLRS đến PrSM

Điểm làm nên sức mạnh hủy diệt thực sự của HIMARS không nằm ở số lượng nòng phóng mà ở hệ thống điều khiển hỏa lực kỹ thuật số kết nối mạng C4ISR và kho đạn dẫn đường chính xác cực kỳ linh hoạt.

Lý do phòng không Nga thất thủ, bị 11 loại vũ khí công nghệ Ukraine đánh sập cầu Crưm Giăng lưới lửa phòng không dày đặc quanh cầu Crưm, vì sao phòng không Nga vẫn để lọt 7 tên lửa hành trình trước chiến thuật hiệp đồng tác chiến bầy đàn của Ukraine đánh sập nhịp cầu Crưm?

Mỗi cụm ống phóng mô-đun của HIMARS có thể nạp nhanh bằng cần cẩu tích hợp trên xe và tương thích với nhiều loại đạn khác nhau tùy theo yêu cầu nhiệm vụ.

Sức mạnh dàn ‘sát thủ’ 11 vũ khí công nghệ Ukraine đánh sập nhịp cầu Crưm của Nga Giải mã 11 dòng UAV và tên lửa hành trình đánh sập nhịp cầu Crưm của Nga, hé lộ sự góp mặt bất ngờ của bộ đôi vũ khí công nghệ cao từ công ty quốc phòng Hà Lan.

Ở cấp độ hỏa lực tiêu chuẩn, mỗi cụm chứa 6 quả đạn rocket dẫn đường GMLRS cỡ nòng 227 mm. Các biến thể phổ biến như M30A1 mang đầu đạn chứa khoảng 182.000 mảnh vonfram định hình chuyên tiêu diệt sinh lực và khí tài không bọc giáp trên diện rộng, trong khi dòng M31 trang bị đầu đạn nổ phá mảnh đơn khối nặng 91 kg dùng để đánh sập công sự và cầu đường.

Nhờ hệ thống dẫn đường quán tính (INS) kết hợp định vị vệ tinh GPS và các cánh lái khí động học ở mũi, đạn GMLRS đạt tầm bắn từ 15 đến hơn 90 km với sai số vòng tròn đồng tâm/bán kính lệch mục tiêu (CEP) chỉ tính bằng mét.

Hệ thống pháo phản lực HIMARS. Ảnh: nationthailand.com

Ngoài ra, biến thể mở rộng tầm bắn ER GMLRS còn nâng cự ly tác chiến lên tới 150 km.

Khi cần tấn công các mục tiêu chiến lược ở cự ly sâu hơn, cụm phóng 6 ống của HIMARS có thể được thay thế bằng một quả tên lửa đạn đạo chiến thuật lục quân MGM-140 ATACMS đường kính 610 mm với tầm bắn tối đa 300 km.

Tên lửa Filin và Dan-T của Nga phóng từ mặt đất mạnh cỡ nào? Hình ảnh thực tế cuối năm 2026 hé lộ bước đi thực dụng của Nga, khi ứng dụng công nghệ in 3D để chế tạo bộ đôi tên lửa hành trình giá rẻ Filin và Dan-T phóng từ mặt đất.

Đặc biệt, kiến trúc mở của HIMARS còn cho phép tích hợp thế hệ tên lửa tấn công chính xác mới nhất PrSM.

Với thiết kế thon gọn hơn ATACMS, mỗi cụm phóng HIMARS có thể mang tới 2 quả tên lửa PrSM với tầm bắn vượt mốc 499 km, mở rộng đáng kể năng lực răn đe tầm xa cho lực lượng mặt đất.

(Theo nationthailand.com, thethaiger.com, en.thairath.co.th)