Cách chọn đại bản doanh của tuyển Pháp

“Không thể vô địch World Cup chỉ nhờ chọn đúng khách sạn, nhưng hoàn toàn có thể thất bại vì chọn sai nơi đóng quân”. Theo các thành viên trong phái đoàn tuyển Pháp, Didier Deschamps đã lặp lại câu nói này ở nhiều giải đấu lớn.

Có lẽ cũng vì thế mà “Les Bleus” rất quyết tâm giành ngôi đầu bảng I, nhằm tránh phải thay đổi địa điểm đóng quân. Mọi thứ đi đúng hướng, và giờ đây họ chuẩn bị đá bán kết với Tây Ban Nha (2h ngày 15/7).

Các cầu thủ Pháp trên sân tập. Ảnh: FFF

Họ không muốn rời khách sạn Four Seasons, cũng không muốn rời khu sân tập tại Đại học Bentley với mặt cỏ được chăm sóc và cắt tỉa đến từng milimet.

Cùng một lịch sinh hoạt, cùng những căn phòng, cùng chiếc giường và thực đơn suốt hơn một tháng – đó là cách tuyển Pháp xây dựng đại bản doanh tại World Cup 2026.

Khách sạn nằm trên phố Boylston, ngay đối diện Public Garden – công viên xanh nổi tiếng nhất Boston. Gần như toàn bộ các tầng đều được dành riêng cho tuyển Pháp và được cải tạo thành một trung tâm huấn luyện hiện đại.

Đáng chú ý, LĐBĐ Pháp (FFF) lựa chọn ở ngay trung tâm thành phố đông đúc thay vì khu vực yên tĩnh giữa rừng ngoại ô. Theo Deschamps, “thế hệ cầu thủ này cần được sống giữa lòng thành phố”.

Các cầu thủ bị hạn chế đi dạo bên ngoài, nhưng vẫn có thể ra phố nếu có nhân viên an ninh theo cùng. Khách sạn có nhiều sân trong và sân hiên rộng, từ cửa sổ các phòng đều nhìn ra những tòa nhà chọc trời của Boston.

Thỉnh thoảng, các cầu thủ vẫn xuống phố. Sau trận thắng Na Uy, người dân Boston bắt gặp Doue, Barcola và Malo Gusto dùng bữa tại một nhà hàng thức ăn nhanh gần khách sạn.

Việc tiếp cận nơi đóng quân của tuyển Pháp rất khó khăn do FIFA giới hạn khu vực dành cho công chúng.

Phòng tiệc lớn của khách sạn vốn phục vụ các buổi yến tiệc nay được cải tạo thành một phòng gym khổng lồ, nơi các cầu thủ dành phần lớn thời gian trong ngày.

Tầng 8 được các thành viên đội tuyển gọi là “khu hồi phục”. Tại đây có bể nước nóng, nước lạnh, buồng trị liệu bằng liệu pháp đông lạnh (cryotherapy) và các phòng vật lý trị liệu. Mọi thứ được bố trí để cầu thủ chỉ cần rời khách sạn khi ra sân tập hoặc thi đấu.

Mỗi phòng đều giống một căn hộ nhỏ với nhiều không gian, sofa và cửa kính lớn nhìn ra Public Garden.

Khoảnh khắc vui vẻ trong phòng các cầu thủ Pháp. Ảnh: FFF

Việc cá nhân hóa được thực hiện đến từng chi tiết: trước cửa mỗi phòng đều treo poster riêng của từng cầu thủ; trong tủ có áo đấu của 3 đội thể thao nổi tiếng Boston gồm Boston Celtics (NBA; bóng rổ), New England Patriots (NFL; bóng bầu dục) và Boston Red Sox (MLB; bóng chày).

Áo choàng tắm được thêu số áo và tên viết tắt của từng người, kèm theo một huy chương lưu niệm của thành phố Boston.

UNO, PlayStation và những cuộc gọi về nhà

Các cầu thủ dành phần lớn thời gian tại phòng ăn. Ngày mới bắt đầu bằng bữa sáng tập thể kéo dài đến 9h30. Mỗi người đều có chỗ ngồi cố định.

Mbappe, Dembele và Olise ngồi cùng một bàn ở vị trí đầu, bên cạnh là những thủ lĩnh phòng thay đồ như Konate, Saliba và Upamecano.

Tchouameni và Kounde – hai đối thủ tại La Liga – luôn ngồi cạnh nhau để ôn lại quãng thời gian từng khoác áo Bordeaux (2011-2019; từ học viện đến đội một).

Chế độ dinh dưỡng được kiểm soát cực kỳ nghiêm ngặt dưới sự phối hợp giữa bếp trưởng khách sạn Patrice Martineau và đầu bếp quen thuộc của tuyển Pháp, Xavier Rousseau.

Sau bữa sáng là thời gian tập gym hoặc tham gia các buổi họp chiến thuật, phân tích video do ban huấn luyện tổ chức. Đến 12h30, cả đội ăn trưa rồi nghỉ ngơi.

Buổi chiều dành cho sân tập của Đại học Bentley, cách khách sạn khoảng 30 phút đi xe buýt. Đội tập khoảng 2 tiếng trong không gian yên tĩnh khi sinh viên đã nghỉ hè.

Doue khoe chế độ dinh dưỡng. Ảnh: FFF

Mặt cỏ sân tập được chăm sóc để mô phỏng gần như hoàn toàn điều kiện thi đấu tại sân Foxboro – nơi Pháp đã chơi hai trận ở World Cup 2026.

Kết thúc buổi tập, các cầu thủ trở về khách sạn để massage, giãn cơ rồi ăn tối lúc 20h30. Sau đó là khoảng thời gian nghỉ ngơi trước khi đi ngủ.

Họ gọi điện về cho gia đình, xem các trận World Cup đang diễn ra, tranh cãi vì những ván UNO đầy kịch tính hoặc chơi game, chủ yếu là PlayStation.

Lucas Hernandez chia sẻ: “Mỗi người đều có thói quen riêng và chúng tôi có rất nhiều không gian. Có phòng chơi bài UNO, màn hình lớn để chơi PlayStation... Đây thực sự là một đại bản doanh tuyệt vời”.

“Khung cảnh nhìn ra những tòa nhà của Boston mang lại cho chúng tôi cảm giác rất thư thái”, Tchouameni kết luận.

Chính những yếu tố trong “hang ổ” này tạo nên sự bùng nổ cho “Gà trống Gaulois”, với 16 bàn tại World Cup 2026 – cao nhất thế kỷ 21.