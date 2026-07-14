Pháp và Tây Ban Nha sẽ cạnh tranh chiếc vé chung kết World Cup 2026, diễn ra lúc 2h ngày 15/7. Cuộc so tài hứa hẹn vô cùng gay cấn và hấp dẫn, bởi họ được đánh giá là 2 đội bóng mạnh nhất châu Âu lúc này.

Họ cũng đều là những nhà vô địch, với Pháp là 2 lần (1998 và 2018), còn Tây Ban Nha từng bước lên đỉnh bóng đá thế giới vào 2010.

Deschamps là người hiện diện trong vinh quang của Pháp trong cả 2 cột mốc ấy, lần đầu với tư cách cầu thủ và sau này là trên cương vị HLV trưởng.

Mbappe cùng Pháp sẽ thắng lại Tây Ban Nha, sau 2 trận thua liên tiếp gần nhất? Ảnh: Khel Now

Giờ đây, ông đang đứng trước cơ hội lịch sử, lần thứ 3 liên tiếp đưa Pháp vào chung kết World Cup.

Vị thuyền trưởng Les Bleus đầy tự tin có thể cùng các học trò làm được điều đó, bất kể Pháp để thua Tây Ban Nha ở 2 lần so tài gần nhất – bán kết EURO 2024 và bán kết Nations League 2025.

“Tây Ban Nha từng thắng Pháp nhưng đó là chuyện trong quá khứ rồi. Tôi đang rất mong chờ cuộc đối đầu với họ ở bán kết World Cup 2026 vào ngày mai.

Pháp đã đạt đến một đẳng cấp khác và chúng tôi muốn có mặt ở chung kết giải đấu”.

Và không quên đẩy áp lực về phía đối thủ, với tư cách đội được đánh giá cao hơn: “Họ chỉ để thủng lưới 1 bàn trong 6 trận”.

Deschamps nói thêm: “Cả HLV La Fuente và tôi đều biết phải cho đội phòng ngự thế nào và với chất lượng tấn công của 2 đội, chúng tôi nghĩ trận đấu sẽ rất hấp dẫn”.

Bên kia chiến tuyến, HLV De la Fuente tỏ ra bình thản, không đồng ý với tuyên bố của Deschamps rằng Tây Ban Nha là đội được ưa thích hơn.

“Điều đó chẳng có ý nghĩa gì cả. Tây Ban Nha và Pháp là 2 đội tuyển xuất sắc đối đầu với nhau. Họ có những cầu thủ giỏi và chúng tôi cũng vậy.

Cho dù chúng tôi có được đánh giá cao hơn hay không thì điều đó cũng không tạo thêm áp lực cho đội. Chúng tôi vẫn luôn chịu áp lực đó, vì mọi người đều muốn làm thật tốt cho đất nước của mình.

Tôi đơn giản chỉ nói với các học trò của mình, hãy tận hưởng niềm vui chơi bóng đá và làm những gí chúng ta giỏi giang nhất”.

(Nguồn VTV)