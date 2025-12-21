Hãng thông tấn Yonhap ngày 21/12 trích dẫn nguồn tin thân cận với Bộ Ngoại giao Hàn Quốc tiết lộ về việc các đại diện của Seoul bí mật tới Nga để thảo luận về chương trình hạt nhân của Triều Tiên và những vấn đề liên quan đến an ninh khu vực.

"Phái đoàn ngoại giao Hàn Quốc gần đây đã tới Moscow để gặp ông Oleg Burmistrov, Đại sứ lưu động của Bộ Ngoại giao Nga phụ trách vấn đề hạt nhân của Triều Tiên. Trong cuộc gặp, phía Hàn Quốc đã đề nghị Nga đóng vai trò mang tính xây dựng trong việc bảo đảm hòa bình trên bán đảo Triều Tiên, trong bối cảnh Seoul mong muốn nối lại đối thoại với Bình Nhưỡng vào năm tới", nguồn tin cho biết.

Các quan chức Ngoại giao Hàn Quốc mật đàm với Nga về vấn đề hạt nhân của Triều Tiên. Ảnh: Yonhap

Các quan chức ngoại giao Hàn Quốc cho rằng Nga có vai trò quan trọng trong việc đưa Triều Tiên trở lại bàn đàm phán, đồng thời tận dụng cơ hội này để bày tỏ quan điểm về quan hệ hợp tác quân sự giữa Moscow và Bình Nhưỡng. Tuy vậy, giới quan sát nhận định động thái của Seoul còn mang nhiều mục đích khác.

Trong buổi báo cáo chính sách gần đây với Tổng thống Lee Jae Myung, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã cam kết theo dõi sát sao các cuộc đàm phán liên quan đến việc chấm dứt xung đột ở Ukraine, đồng thời tìm kiếm vai trò mang tính xây dựng của Nga trong các vấn đề liên quan tới bán đảo Triều Tiên.

Theo Yonhap, ngoại trừ cuộc gặp giữa hai ngoại trưởng hồi tháng 9 năm nay, đây là cuộc tiếp xúc đầu tiên giữa các quan chức phụ trách vấn đề hạt nhân của Hàn Quốc và Nga kể từ tháng 10/2024, thời điểm quan hệ song phương xấu đi sau khi Triều Tiên triển khai binh lính tới vùng biên giới Kursk của Nga.