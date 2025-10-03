Báo VietNamNet trân trọng giới thiệu toàn văn diễn văn khai mạc của ông Ngô Chí Cường.

- Kính thưa: Đồng chí Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước về dự và chỉ đạo Đại hội;

- Kính thưa: Đồng chí Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Kính thưa: Đồng chí Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Kính thưa: Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Kính thưa: Các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

- Kính thưa: Các đồng chí Ủy viên BCH Trung ương Đảng, các đồng chí lãnh đạo Bộ, ngành Trung ương.

- Kính thưa: Các đồng chí nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Vĩnh long, Trà Vinh, Bến Tre qua các thời kỳ;

- Kính thưa: Quý mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động;

- Kính thưa: Đoàn Chủ tịch Đại hội;

- Kính thưa: Quý vị khách quý, cùng toàn thể quý đại biểu Đại hội.

Thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 14 tháng 4 năm 2025 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 04 - KH/TU ngày 11 tháng 7 năm 2025 của Tỉnh ủy Vĩnh Long, trong niềm vui phấn khởi, tự hào và khí thế thi đua sôi nổi của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong tỉnh lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ I tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; sau quá trình chuẩn bị tích cực, nghiêm túc, trách nhiệm theo đúng quy định và hướng dẫn của Trung ương; được sự chấp thuận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, hôm nay, Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long long trọng khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đây là Đại hội đầu tiên của Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long sau hợp nhất 3 tỉnh Vĩnh Long, Trà Vinh và Bến Tre thành tỉnh Vĩnh Long - theo Nghị quyết số 202/2025/QH15, ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội. Đại hội là sự kiện có ý nghĩa hết sức đặc biệt, đánh dấu mốc quan trọng trong lịch sử phát triển của Đảng bộ tỉnh, mở ra một giai đoạn mới đầy triển vọng để tỉnh Vĩnh Long vươn lên phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

Đại hội rất vinh dự, vui mừng và nhiệt liệt chào mừng đồng chí Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dự và chỉ đạo Đại hội.

Đại hội nhiệt liệt chào mừng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước, Ủy viên Trung ương Đảng; các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 9; các đồng chí đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành bạn; các đồng chí lãnh đạo 3 tỉnh: Vĩnh Long, Trà Vinh, Bến Tre qua các thời kỳ, các đồng chí lão thành cách mạng; quý mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động; quý vị chức sắc các tôn giáo; các đại biểu khách quý về dự Đại hội.

Đại hội cũng nhiệt liệt chào mừng các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương đã cử phóng viên đến dự, theo dõi và đưa tin tuyên truyền, cổ vũ về Đại hội.

Đặc biệt Đại hội nhiệt liệt chào mừng 500 đại biểu chính thức, đại diện cho 152.064 đảng viên trong toàn Đảng bộ về tham dự Đại hội.

Đại hội chúng ta cũng chân thành cảm ơn Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã gửi lẵng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh. Đại hội cảm ơn các cơ quan, đơn vị đã gửi điện thư, lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Một lần nữa, Đại hội xin nhiệt liệt chào mừng các đồng chí đại biểu, quý vị khách quý; các đồng chí đại biểu về dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Ngô Chí Cường phát biểu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: H.T

Kính chúc các đồng chí luôn vui khoẻ, hạnh phúc và thành đạt.

Kính thưa quý vị đại biểu, khách quý!

Thưa toàn thể Đại hội!

Trong giờ phút trang nghiêm và trọng thể này, Đại hội thành kính tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của Đảng quang vinh và Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ vĩ đại của Đảng và của dân tộc, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hoá thế giới.

Đại hội chúng ta thành kính biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ cách mạng tiền bối, các anh hùng liệt sĩ, quý Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình có công với nước, thân nhân liệt sĩ, thương bệnh binh, các thế hệ đảng viên, cán bộ, đồng bào, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh, cống hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của Nhân dân.

Chúng ta thành kính tưởng nhớ và tri ân công lao của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước là những người con ưu tú của tỉnh Vĩnh Long, Trà Vinh, Bến Tre (cũ) đã có nhiều công lao to lớn trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và phát triển quê hương ngày càng giàu đẹp.

Kính thưa quý đại biểu!

Thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh, gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, tỉnh đã tiến hành đồng bộ việc kiện toàn sắp xếp các cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.

Tổ chức đơn vị hành chính theo mô hình mới đồng thời với việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh. Hợp nhất, sáp nhập 354 đơn vị hành chính cấp xã thành 124 đơn vị hành chính cấp xã mới; kết thúc 26 đơn vị hành chính cấp huyện; tổ chức lại hệ thống quân sự, công an ở địa phương, Thanh tra, Tòa án, Viện kiểm sát, các cơ quan quản lý theo ngành dọc.

Sắp xếp, kiện toàn tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh ủy, chi, đảng bộ cơ sở theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; sắp xếp các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, cấp xã.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết năm 2025 và cả nhiệm kỳ 2020-2025; tổ chức thành công đại hội của 128 đảng bộ trực thuộc, đảm bảo đúng quy trình, nội dung, tiến độ và chất lượng.

Đại hội đảng bộ các cấp đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng; phát huy tốt trí tuệ và tinh thần đoàn kết của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Kính thưa toàn thể Đại hội!

Nhiệm kỳ qua, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, tỉnh cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng chúng ta luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, sự hỗ trợ, giúp đỡ của các ban, bộ, ngành Trung ương, sự hợp tác, đồng hành của các tỉnh, thành bạn, đặc biệt là sự đoàn kết một lòng, quyết tâm chính trị cao, năng động, sáng tạo của toàn Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp đã khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu vươn lên thực hiện hoàn thành khá toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà đại hội Đảng bộ 3 tỉnh Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long (cũ) nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Công tác xây dựng Đảng được triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên được nâng cao; đoàn kết, thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội ngày càng được củng cố. Đặc biệt thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) và các kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về sắp xếp, tinh gọn tổ chức, bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả đạt kết quả tích cực.

Kinh tế tăng trưởng bình quân 5,58%/năm; GRDP bình quân đầu người đạt 85,31 triệu đồng/người/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, giảm dần tỷ trọng nông, lâm nghiệp; tăng tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ. Quy mô GRDP năm 2025 ước đạt 288.858 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách bình quân đạt 19.893 tỷ đồng/năm; hoạt động khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo có nhiều tiến bộ; bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu được quan tâm thực hiện tốt. Trà Vinh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; Vĩnh Long, Bến Tre cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, lao động, việc làm, chính sách người có công, chính sách dân tộc, tôn giáo, an sinh xã hội tiếp tục được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt. Cơ sở vật chất, trang thiết bị giáo dục được đầu tư nâng cấp. Chất lượng nguồn lực y tế được chú trọng; bình quân 3 tỉnh đạt 9,5 bác sĩ/vạn dân. Tỷ lệ thất nghiệp giảm còn 2,49%; hoàn thành xây dựng nhà cho người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo khó khăn về nhà ở, xóa nhà tạm, nhà dột nát. Tỷ lệ hộ nghèo được kéo giảm còn 2,3%.

Quốc phòng, an ninh được tăng cường; trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định. Công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế và công tác kiều bào đạt được những kết quả tích cực.

Thành tựu của 3 tỉnh Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long (trước đây) trong nhiệm kỳ qua có ý nghĩa quan trọng tạo tiền đề để tỉnh Vĩnh Long mới bứt phá vươn lên thực hiện hóa khát vọng phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới.

Các đồng chí, quý đại biểu thân mến;

Bên cạnh những kết quả đạt được nhưng do tác động của biến đổi khí hậu, dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng lớn đến tăng trưởng kinh tế và một số chỉ tiêu không đạt kế hoạch đã đề ra. Cơ cấu kinh tế tuy có chuyển dịch theo hướng tích cực nhưng tỷ trọng một số lĩnh vực thiếu tính bền vững, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp.

Kết cấu hạ tầng vẫn chưa đồng bộ. Kinh tế biển, kinh tế nông nghiệp, du lịch là lợi thế nhưng chưa khai thác tốt.

Phát triển văn hóa, xã hội có một số mặt còn hạn chế; chất lượng nguồn nhân lực nhìn chung chưa đáp ứng tốt yêu cầu phát triển.

Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực chưa cao. Trật tự an toàn xã hội có lúc, có nơi còn tiềm ẩn yếu tố mất ổn định. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số ít tổ chức Đảng; trình độ, năng lực, ý thức trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức có những mặt còn hạn chế.

Đại hội lần này là dịp để chúng ta nhìn lại, để chúng ta đánh giá đúng đắn và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp mang tính đồng bộ, đột phá, tích cực để đưa tỉnh Vĩnh Long thân yêu của chúng ta phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới.

Kính thưa toàn thể Đại hội !

Trong những tháng qua, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh nhà đã phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đóng góp nhiều ý kiến xác đáng vào dự thảo các văn kiện của Trung ương trình Đại hội XIV của Đảng và dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030; đồng thời thi đua lao động, sản xuất và công tác nhằm hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2025 và đã hoàn thành nhiều công trình lớn về kinh tế - xã hội như: giao thông, kè chống sạt lỡ, các dự án nông nghiệp, công nghiệp, xây dựng, hỗ trợ nông dân... để lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I. Qua đó, thể hiện tấm lòng yêu mến, niềm tin và hy vọng của các tầng lớp nhân dân dành cho Đại hội.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, tôi nhiệt liệt hoan nghênh và cảm ơn cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân tỉnh nhà đã hướng về Đại hội.

Kính thưa toàn thể Đại hội;

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I lần này theo chỉ đạo của Trung ương đối với các đảng bộ hợp nhất, sáp nhập chỉ thực hiện 2 nội dung quan trọng đó là:

Một là, tổng kết, đánh giá toàn diện tình hình thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025 với những kết quả đạt được, những ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm 5 năm qua của Đảng bộ 3 tỉnh Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long trước khi hợp nhất; xác định quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2025-2030; đồng thời kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 làm cơ sở cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030 rút kinh nghiệm chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Hai là, đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 và các dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Các văn kiện trình Đại hội đã được tổ chức hội nghị và triển khai nhiều hình thức lấy ý kiến, nhận được sự đóng góp rất tâm huyết của các đồng chí nguyên lãnh đạo chủ chốt của 3 tỉnh cũ, của các Đảng ủy trực thuộc, các tổ chức chính trị - xã hội, toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân và doanh nghiệp.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cũng đã báo cáo và tiếp thu nghiêm túc, đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và của các ban, bộ, ngành Trung ương đóng góp cho dự thảo Văn kiện để điều chỉnh, bổ sung trình Đại hội.

Đại hội mong muốn tiếp tục nhận được thêm nhiều ý kiến đóng góp thật xác đáng và khoa học của quý đại biểu để Văn kiện đại hội của tỉnh được hoàn thiện hơn.

Với các yêu cầu nhiệm vụ quan trọng đó, đại hội sẽ dành thời gian thỏa đáng để tập trung tham luận, thảo luận và đề nghị mỗi đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, năng lực và kinh nghiệm, bám sát thực tiễn và nhu cầu cuộc sống… nghiên cứu kỹ các văn kiện, tài liệu, tích cực tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến quý báu vào những vấn đề cơ bản, trọng tâm, về các quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu, về 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược và 12 nhóm nhiệm vụ, giải pháp nêu trong dự thảo báo cáo chính trị để tạo sự đồng thuận thống nhất cao, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội.

Thưa quý đại biểu, thưa toàn thể Đại hội!

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ I xác định mục tiêu, “Xây dựng tỉnh Vĩnh Long trở thành địa phương phát triển nhanh và bền vững, là trung tâm kinh tế biển, trung tâm sản xuất năng lượng tái tạo, có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, kết nối thông suốt với các địa phương và các đầu mối liên kết trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long”.

Đây là nhiệm vụ nặng nề, là thách thức to lớn đối với Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh. Nhưng với khát vọng và truyền thống đoàn kết; ý chí tự lực tự cường, tinh thần cách mạng tiến công, năng động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, đảng viên và sự đồng tình ủng hộ của nhân dân, tôi tin tưởng rằng, ngay trong đại hội này, cũng như quá trình lãnh đạo thực hiện nghị quyết đại hội, chúng ta sẽ tìm ra những giải pháp tích cực, khắc phục những tồn tại, thiếu sót, đồng thời tạo ra những bước tiến đột phá, để thực hiện được các mục tiêu mà Đại hội đề ra.

Với tinh thần ấy, thay mặt Đoàn Chủ tịch, tôi long trọng tuyên bố khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Kính chúc các đồng chí, quý đại biểu, quý Mẹ Việt Nam Anh hùng mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công.

Chúc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ I thành công tốt đẹp!

Trân trọng kính chào !