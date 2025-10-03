Báo VietNamNet trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu nhận nhiệm vụ của ông Trần Văn Lâu - Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long.

Kính thưa: - Đồng chí Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

- Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các ban, bộ, ngành Trung ương.

- Các vị đại biểu khách quý.

- Thưa toàn thể Đại hội !

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và toàn thể Đại hội, tôi xin trân trọng cảm ơn đồng chí Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Toà án Nhân dân tối cao, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã đến dự và có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng, sâu sắc, toàn diện, thể hiện tình cảm, trách nhiệm, sự quan tâm đặc biệt của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cá nhân đồng chí đối với Đảng bộ và nhân dân tỉnh Vĩnh Long.

Những ý kiến chỉ đạo của đồng chí là nguồn động viên to lớn, tiếp thêm niềm tin, sức mạnh và tạo nền tảng vững chắc cho tỉnh Vĩnh Long phát triển trong giai đoạn mới.

Xin nghiêm túc tiếp thu và quán triệt đầy đủ những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lê Minh Trí - Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Toà án Nhân dân tối cao, để bổ sung vào Văn kiện Đại hội và cụ thể hóa thành chương trình hành động, kế hoạch phù hợp với thực tiễn, lãnh đạo triển khai và tổ chức thực hiện nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội đi vào cuộc sống, đạt hiệu quả cao nhất.

Kính thưa các đồng chí, thưa toàn thể đại hội !

Trong không khí trang nghiêm, dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm của Đại hội, thay mặt cho 83 đồng chí, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long, cũng như bản thân tôi xin chân thành cảm ơn Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tin tưởng, quyết định chỉ định chúng tôi vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, phân công tôi giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long.

Chúng tôi ý thức rằng: đây là niềm vinh dự lớn; nhưng đồng thời cũng là trọng trách hết sức nặng nề mà Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà giao cho, nhất là trong giai đoạn mới. Đặc biệt, bản thân tôi, được Bộ Chính trị, Ban Bí thư điều động, chuyển công tác về tỉnh Vĩnh Long - Vùng đất giàu truyền thống cách mạng, đậm đà nghĩa tình với tôi đây là niềm vinh dự, cơ hội quý báu, để học hỏi, rèn luyện và cống hiến cho Đảng bộ và nhân dân tỉnh Vĩnh Long.

Tân Bí thư Tỉnh uỷ Vĩnh Long Trần Văn Lâu phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: H.T

Trong thời khắc quan trọng này, tôi xin hứa: sẽ tiếp tục giữ vững phẩm chất, đạo đức cách mạng, đem hết khả năng, trí tuệ và tâm huyết, cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đoàn kết, thống nhất, khơi dậy khát vọng phát triển, lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, quyết liệt để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nghị quyết Đại hội đề ra.

Đồng thời, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long khóa I, chúng tôi xin hứa quyết tâm thực hiện thật tốt một số nhiệm vụ cơ bản sau đây:

Thứ nhất, tiếp tục kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và sự nghiệp đổi mới của Đảng, đẩy mạnh công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, trong sạch, vững mạnh; giữ vững và chấp hành nghiêm nguyên tắc, quy định của Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên; đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, cấp uỷ, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương.

Thứ hai, luôn phát huy dân chủ, tăng cường và giữ vững đoàn kết nội bộ Ban Chấp hành làm hạt nhân trung tâm đoàn kết, trong toàn Đảng bộ đoàn kết quân, dân, đoàn kết các dân tộc, tôn giáo; huy động và phát huy cao độ mọi nguồn lực để xây dựng và phát triển tỉnh nhà.

Thứ ba, kế thừa và phát huy kết quả, kinh nghiệm lãnh đạo của các khóa trước quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lê Minh Trí - Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND tối cao; tiếp tục đổi mới phong cách và phương thức lãnh đạo theo hướng chủ động, sáng tạo, đột phá, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân; phát huy sức mạnh của từng thành viên Ban Chấp hành, của cán bộ, đảng viên, và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh; tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, sự hỗ trợ, giúp đỡ của các: bộ, ban, ngành Trung ương, các tỉnh, thành bạn, biến thách thức thành cơ hội, biến khát vọng thành hành động, biến lợi thế thành sức mạnh, quyết tâm thực hiện thắng lợi những mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đặc biệt là thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá chiến lược được nêu trong Nghị quyết Đại hội; tập trung đột phá về phát triển hạ tầng, trọng tâm là hạ tầng giao thông; đẩy mạnh phát triển kinh tế biển, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao gắn đột phá về phát triển du lịch; từng bước đưa Vĩnh Long trở thành một trong những trung tâm, kinh tế quan trọng của vùng.

Thứ tư, chúng tôi sẽ làm hết sức mình, xứng đáng với sự tin cậy và giao phó của đại biểu Đại hội, xứng đáng với lòng tin của Trung ương Đảng của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà; xứng đáng với truyền thống quê hương Vĩnh Long anh hùng tiếp tục kế thừa và phát huy hào khí cách mạng, truyền thống văn hóa - lịch sử phong phú của cả 3 vùng đất: Vĩnh Long - “Địa linh nhân kiệt”, giàu truyền thống hiếu học, nơi hun đúc nhiều thế hệ nhân tài, cán bộ cách mạng trung kiên.

Bến Tre - “Quê hương Đồng Khởi”, biểu tượng sáng ngời của tinh thần quật khởi, ý chí bất khuất, ngọn cờ tiên phong trong sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Trà Vinh - Vùng đất đoàn kết các dân tộc Kinh - Khmer - Hoa, nơi ghi dấu ấn vang dội của phong trào “Toàn dân nổi dậy, đoàn kết lập công”, góp phần quan trọng vào thắng lợi của cách mạng miền Nam, Việt Nam; quyết tâm đưa tỉnh Vĩnh Long phát triển nhanh và bền vững, cùng với cả nước, bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Thứ năm, đảng bộ và nhân dân tỉnh Vĩnh Long xin cảm ơn Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ban, ngành Trung ương, các tỉnh, thành bạn đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ tạo điều kiện cho Vĩnh Long phát triển trong suốt thời gian qua; và chúng tôi rất mong: tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ nhiều hơn nữa trong thời gian tới.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long khóa I chân thành cảm ơn đại biểu, Đại hội và mong rằng: các đồng chí cùng toàn Đảng bộ, quân – dân trong tỉnh, tiếp tục quan tâm theo dõi, góp ý, tạo điều kiện cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, cũng như bản thân tôi, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng lòng tin của Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà.

Kính chúc các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, quý đại biểu và toàn thể Đại hội, luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, an lành và thành công !

Xin trân trọng cảm ơn !