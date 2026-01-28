Ngày 28/1, Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an TP Hà Nội) cho biết lực lượng chức năng kiểm tra khu vực ven sông Đuống và phát hiện hai cơ sở phân kim hoạt động trái phép.

Hiện trường tại xưởng phân kim trái phép. Ảnh: H.H.

Cụ thể, một xưởng do Nguyễn Văn Long (46 tuổi, trú tỉnh Thái Nguyên) và Nguyễn Minh Tân (60 tuổi, trú Hà Nội) làm chủ; xưởng còn lại do Nguyễn Phong Vũ (50 tuổi, trú phường Vĩnh Tuy, Hà Nội) điều hành.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện lượng lớn chất thải rắn phát sinh từ quá trình phân tách kim loại bị đổ trực tiếp ra khu vực ven sông Đuống, không qua bất kỳ khâu xử lý nào.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng thu giữ 3.370kg chất thải rắn tại xưởng của hai đối tượng Long và Tân; 3.350kg tại xưởng của Vũ. Tổng khối lượng chất thải nguy hại hơn 6,7 tấn. Toàn bộ số chất thải đã được niêm phong, bảo quản phục vụ công tác điều tra.

Quá trình xác minh cho thấy, từ tháng 6/2025, hai đối tượng Long và Tân thuê khu đất khoảng 500m² ven sông Đuống để dựng xưởng phân kim trái phép, chuyên thu gom phế phẩm từ chế tác trang sức và linh kiện điện tử trôi nổi nhằm tách kim loại như vàng, bạc.

Bên trong khu xưởng phân kim trái phép. Ảnh: H.H.

Trong quá trình hoạt động, các đối tượng sử dụng nhiều loại hóa chất độc hại như axit sulfuric, axit nitric, oxy già, vôi, xi măng, trấu, lá kẽm…, làm phát sinh lượng lớn nước thải và chất thải rắn nguy hại.

Toàn bộ số chất thải được nhóm chỉ đạo nhân viên đổ trực tiếp ra khu đất sau xưởng, với khối lượng ước tính 3-4 tấn, gây nguy cơ ô nhiễm nghiêm trọng đất ven sông, đặc biệt khu vực này gần Nhà máy nước mặt Sông Đuống.

Các đối tượng khai nhận thu lợi bất chính khoảng 10-20 triệu đồng/tháng. Đối với xưởng của Nguyễn Phong Vũ, cơ quan điều tra xác định đối tượng đã hoạt động từ tháng 9/2023 với phương thức tương tự.

Trong hơn hai năm, cơ sở này phát sinh hơn 3 tấn chất thải nguy hại và đều bị đổ trái phép ra môi trường. Nguyễn Phong Vũ khai nhận số tiền thu lợi bất chính khoảng 270 triệu đồng.

Kết quả giám định của Viện Khoa học công nghệ năng lượng và môi trường (Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam) xác định toàn bộ số chất thải bị thu giữ là chất thải nguy hại.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Long, Nguyễn Minh Tân và Nguyễn Phong Vũ để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.