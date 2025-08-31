Ngày 31/8, đại diện lãnh đạo UBND xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên cho biết trên địa bàn vừa phát hiện 2 cháu nhỏ tử vong.

Cụ thể, vào 8h sáng cùng ngày, người dân phát hiện thi thể 1 cháu nhỏ (giới tính nam, chưa rõ danh tính) tử vong dưới ao trong khu trọ tại thôn Nhạc Miễu, xã Như Quỳnh rồi báo cáo vụ việc tới cơ quan chức năng.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Đ.X

Qua kiểm tra tại phòng trọ, lực lượng công an phát hiện thêm 1 thi thể cháu bé khác tử vong trong phòng trọ cạnh đó.

Theo thông tin từ lãnh đạo UBND xã Như Quỳnh, hai cháu nhỏ này sinh năm 2013 và 2017, là con của 1 cặp vợ chồng quê TP Hải Phòng, tới đây thuê trọ để làm công nhân. Cặp vợ chồng này thuê 2 phòng trọ, 1 phòng để hai con và mẹ già ở, 1 phòng 2 vợ chồng ở.

Thời điểm lực lượng chức năng kiểm tra, vợ chồng này đã đi làm ở công ty, trong phòng trọ có người bà bị vết thương rạch ở tay. Hiện trường có nhiều vết máu.

"Hiện người bà đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, lực lượng công an đang khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân", lãnh đạo xã Như Quỳnh thông tin.

