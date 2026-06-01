Lần đầu tham dự một giải đấu lớn, người gác đền 40 tuổi Vozinha bắt trận cầu để đời trước đối thủ hùng mạnh Tây Ban Nha.

Trước sức ép nghẹt thở từ dàn sao đẳng cấp vô địch Euro 2024, Vozinha thực hiện đến 7 pha cứu thua, tạo nên một trong những câu chuyện đẹp nhất vòng bảng World Cup năm nay.

Vozinha bay lượn liên tục giữa hai đầu khung gỗ để cứu thua cho Cape Verde - Ảnh: FIFA

Anh trở thành thủ môn lớn tuổi nhất giữ sạch lưới trận ra mắt World Cup. Vozinha khiến hàng công Tây Ban Nha bất lực, dù đội bóng châu Âu có chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) lên tới 1,78.

Cảm xúc của Vozinha sau tiếng còi mãn cuộc nói lên tất cả. Anh bật khóc "ngon lành" giữa những lời chúc mừng và động viên của đồng đội.

Đó chính là vẻ đẹp của bóng đá. Người gác đền kỳ cựu không giấu được những giọt nước mắt hạnh phúc, khi hướng ánh nhìn về CĐV Cape Verde khán đài sân Atlanta.

Vozinha bật khóc vì xúc động khi kết thúc trận đấu - Ảnh: SunSport

Dù chỉ đang chơi cho CLB Chaves ở giải hạng hai Bồ Đào Nha, nhưng trước các chân sút La Roja, Vozinha thể hiện đẳng cấp của một ngôi sao hàng đầu.

Bất kể hành trình phía trước ra sao, Cape Verde vẫn sẽ rời World Cup với ít nhất một điểm quý giá trong tay. Đó là thành quả mà Vozinha và các đồng đội hết sức tự hào.

Loạt pha cứu thua không tưởng của Vozinha không chỉ giúp Cape Verde giành điểm, mà còn biến anh thành hiện tượng trên mạng xã hội.

Người gác đền 40 tuổi nhanh chóng gây sốt toàn cầu, giúp Vozinha thu về hơn 1 triệu người theo dõi mới trên trang Instagram cá nhân, ngay trong thời điểm diễn ra trận đấu.

Vozinha nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận và trở thành hiện tượng trên mạng xã hội - Ảnh: FIFA

Kênh truyền hình Brazil - Caze TV thậm chí còn kêu gọi khán giả theo dõi và ủng hộ Vozinha, khi anh liên tục thực hiện các pha cản phá ấn tượng

Ban đầu, mục tiêu chỉ là giúp tài khoản Instagram của Vozinha chạm mốc 100.000 người theo dõi. Thế nhưng, hiệu ứng lan tỏa vượt ngoài mọi dự đoán.

Chỉ một tiếng sau khi trận đấu khép lại, lượng người theo dõi tài khoản Vozinha tăng vọt lên tới 1,7 triệu - con số khó tin đối với chàng thủ môn vô danh đang chơi bóng ở Bồ Đào Nha.

Sự nổi tiếng bất ngờ sẽ là món quà đặc biệt dành cho người hùng của Cape Verde, sau đêm đáng nhớ nhất sự nghiệp.