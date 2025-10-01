Theo báo The Hill, Bộ trưởng Quốc phòng Hegseth ngày 30/9 đã có bài phát biểu trước hàng trăm tướng lĩnh cấp cao của Mỹ tại căn cứ Thủy quân Lục chiến Quantico tại bang Virginia.

Trong bài phát biểu của mình, Bộ trưởng Hegseth đã nhấn mạnh tầm quan trọng của các tiêu chuẩn về thể chất và ngoại hình với quân nhân, đồng thời chỉ trích các chính sách đa dạng hóa trong quân ngũ từ thời những chính phủ tiền nhiệm.

"Mọi thứ bắt đầu từ thể chất và ngoại hình. Chúng ta không thể chấp nhận khi thấy các tướng lĩnh, đô đốc thừa cân trong hành lang Lầu Năm Góc hay ở các căn cứ trong và ngoài nước. Đó là hình ảnh xấu và không phản ánh đúng bản chất của quân đội Mỹ. Nếu Bộ trưởng Chiến tranh có thể tập luyện nghiêm túc, thì mọi quân nhân đều có thể. Thành thật mà nói, tôi vô cùng mệt mỏi khi thấy bất kỳ đội hình nào có binh lính thừa cân", ông Hegseth cho biết.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth. Ảnh: X/@PeteHegseth

Ông Hegseth sau đó nhắc lại các quy tắc về tác phong và ngoại hình vừa được ban hành trong tháng 9, nhấn mạnh rằng thời đại "râu ria và các hình thức tự thể hiện cá nhân không phù hợp đã hết".

"Chúng ta sẽ cắt tóc, cạo râu gọn gàng. Nếu không tập trung vào tiểu tiết, thì những thứ lớn hơn cũng sẽ sai sót. Nếu vẫn muốn để râu, mọi người có thể cân nhắc gia nhập lực lượng đặc nhiệm", ông Hegseth nói.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nhấn mạnh, ông sẽ chấm dứt "hàng thập kỷ xuống cấp vì những chính sách 'thức tỉnh'", khẳng định nhiệm vụ quan trọng nhất của Lầu Năm Góc là chuẩn bị cho xung đột.

"Các nhà lãnh đạo trước đó đã khiến chúng ta lạc lối, trở thành 'Bộ Thức tỉnh'. Kể từ giây phút này, sứ mệnh quan trọng nhất của chúng ta là chuẩn bị cho xung đột. Chúng ta làm điều này không phải vì sự hiếu chiến, mà để bảo vệ hòa bình", ông Hegseth tuyên bố.

Vào cuối sự kiện, Tổng thống Donald Trump cũng xuất hiện và có bài phát biểu dài khoảng 1 tiếng đồng hồ, tập trung vào các thành công gần đây của quân đội Mỹ và các chính sách đánh giá dựa trên năng lực.

"Sẽ không ai có thể thay thế mọi người chỉ vì họ giỏi né tránh các vấn đề chính trị. Với tư cách tổng thống, tôi luôn ủng hộ mọi người 100%", ông Trump cho biết.