Một hiện tượng hiếm gặp vừa được ghi lại từ quỹ đạo Trái Đất, khi phi hành gia của NASA chứng kiến một “quả cầu lửa” rực sáng lao qua khí quyển, nhưng theo cách hoàn toàn khác với những gì chúng ta thấy từ mặt đất.

Một bức ảnh về quả cầu lửa ngày 27/4 được phi hành gia Chris Williams của NASA chia sẻ. Nguồn ảnh: NASA/Chris Williams

Trên International Space Station (ISS), các phi hành gia không ngước nhìn lên trời để thấy sao băng. Thay vào đó, họ nhìn xuống Trái Đất và đôi khi bắt gặp những vệt sáng rực rỡ xuyên qua bầu khí quyển bên dưới.

Phi hành gia Chris Williams mới đây đã chia sẻ đoạn video và hình ảnh về một hiện tượng như vậy, mang đến góc nhìn “xoay ngược” đầy choáng ngợp về các vật thể cháy sáng khi đi vào khí quyển.

Khoảnh khắc hiếm có trên bầu trời Tây Phi

Theo Williams, vào khoảng 22h40 GMT ngày 27/4, khi đang quan sát từ cửa sổ mái vòm Cupola của ISS, anh bất ngờ phát hiện một vật thể sáng rực ngay bên dưới trạm.

“Tôi đang quét bầu trời để tìm tàu tiếp tế đang tiến đến”, anh cho biết. Khi ISS bay qua khu vực Tây Phi, một vệt sáng bất ngờ xuất hiện trong tầng khí quyển trên cao.

Vật thể này nhanh chóng kéo dài thành một vệt đuôi sáng, sau đó tách ra thành nhiều mảnh nhỏ, tạo nên một “cơn mưa ánh sáng” ngoạn mục.

Theo Williams, nhiều khả năng đây là mảnh vỡ không gian hoặc một vệ tinh đang cháy rụi khi tái nhập khí quyển.

“Đó thực sự là một màn trình diễn ánh sáng ấn tượng”, anh mô tả.

Điều thú vị là hiện tượng mà Williams quan sát được có thể không phải là ngẫu nhiên. Nó có khả năng liên quan trực tiếp đến vụ phóng tàu tiếp tế Progress MS-34, còn được gọi là Progress 95.

Tàu này được phóng vào ngày 25/4 bằng tên lửa Soyuz rocket và cập bến ISS sau đó hai ngày, mang theo khoảng 3 tấn hàng hóa, bao gồm thực phẩm, thiết bị và các thí nghiệm khoa học.

Theo các phân tích ban đầu, tầng trên của tên lửa Soyuz, phần đã hoàn thành nhiệm vụ đưa tàu vào quỹ đạo, có thể đã tái nhập khí quyển đúng thời điểm và vị trí mà ISS bay qua.

Khi lao vào bầu khí quyển với tốc độ cực cao, các mảnh kim loại này bị đốt cháy dữ dội, tạo thành quả cầu lửa mà Williams ghi lại.

Chris Williams là một phi hành gia “tân binh”, đang thực hiện nhiệm vụ kéo dài 8 tháng trên ISS. Anh đến trạm vào ngày 27/11 năm ngoái trên một tàu Soyuz, cùng hai nhà du hành Nga là Sergey Kud-Sverchkov và Sergei Mikaev.

Hiện tại, bộ ba này đang làm việc cùng bốn phi hành gia thuộc sứ mệnh Crew-12 của SpaceX, được phóng lên vào ngày 13/2.

Nhóm này bao gồm các phi hành gia NASA Jessica Meir và Jack Hathaway, nữ phi hành gia Sophie Adenot của Cơ quan Vũ trụ châu Âu, cùng nhà du hành Andrey Fedyaev.

Hiện tượng mà Williams quan sát được không chỉ đẹp mắt mà còn phản ánh một vấn đề ngày càng đáng lo ngại: rác vũ trụ.

Hàng nghìn mảnh vỡ từ vệ tinh cũ, tầng tên lửa và các thiết bị không còn hoạt động đang quay quanh Trái Đất.

Khi những mảnh vỡ này rơi trở lại khí quyển, chúng thường cháy rụi hoàn toàn do ma sát, tạo nên những “quả cầu lửa” giống sao băng. Tuy nhiên, không phải lúc nào chúng cũng vô hại, đặc biệt nếu các mảnh lớn không cháy hết.

(Theo Space)