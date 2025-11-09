Bão Fung Wong gây mưa và gió lớn ở nhiều khu vực của Philippines. Video: Inquirer

Theo thông cáo mới nhất vào sáng 9/11 của Cơ quan Khí quyển, Địa vật lý và Thiên văn Philippines (PAGASA), bão Fung-Wong đã mạnh lên mức siêu bão và đang tiếp tục áp sát khu vực phía đông Philippines, buộc PAGASA phải nâng cảnh báo lên mức đỏ, tức mức cao nhất tại một số khu vực ở đảo Luzon.

Tờ Philstar trích dẫn thông cáo viết: “Vào lúc 5h sáng 9/11, tâm của siêu bão Fung-Wong cách khu vực Virac trên đảo Catanduanes khoảng 125km về hướng đông đông bắc. Bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, với vận tốc đạt 25 km/h. Với sức gió duy trì 185 km/h và giật lên tới 230 km/h, bão dự kiến đổ bộ vào miền trung đảo Luzon sớm nhất vào tối 9/11 hoặc rạng sáng 10/11”.

Ảnh: Inquirer

Theo tính toán của các chuyên gia của PAGASA, bão Fung-Wong sau khi rời Philippines sẽ di chuyển theo hướng tây bắc và đổ bộ vào đảo Đài Loan (Trung Quốc) vào sáng 13/11.

Tờ Inquirer cho hay, ảnh hưởng của siêu bão Fung-Wong đã gây ra tình trạng mưa lớn kéo dài ở nhiều khu vực của Philippines. Tại những vùng ven biển, gió bão đã khiến nước biển tràn bờ và gây ra tình trạng ngập lụt.