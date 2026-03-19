Highlights Nữ Philippines 2-0 Uzbekistan

Trận đấu tranh suất dự World Cup nữ 2027 giữa Philippines và Uzbekistan diễn ra căng thẳng trước khi bùng nổ ở hiệp hai. Ngay từ đầu, Philippines là đội chơi chủ động hơn khi liên tục gây sức ép lên phần sân đối phương.

Dù tạo ra nhiều cơ hội, các chân sút Đông Nam Á lại tỏ ra nóng vội trong những tình huống quyết định. Uzbekistan nhiều lần mắc sai lầm nơi hàng thủ, nhưng vẫn may mắn giữ sạch lưới trong hiệp một.

Nữ Philippines chơi bùng nổ trong hiệp hai để đoạt vé dự World Cup 2027 - Ảnh: AFC

Bước sang hiệp hai, thế trận lập tức thay đổi. Phút 47, Angela Beard mở tỷ số cho Philippines sau pha treo bóng chuẩn xác của Jael Guy. Chỉ 5 phút sau, Guy tiếp tục ghi dấu ấn với đường kiến tạo để Sawicki dứt điểm nhân đôi cách biệt.

Bị dẫn hai bàn, Uzbekistan buộc phải dâng cao đội hình tìm bàn gỡ nhưng không thể xuyên thủng hàng thủ chắc chắn của Philippines. Thậm chí, nếu tận dụng tốt hơn các cơ hội phản công, đội bóng Đông Nam Á còn có thể ghi thêm bàn thắng.

Chung cuộc, Philippines giành chiến thắng 2-0, qua đó trở thành đại diện thứ 5 của châu Á dự World Cup nữ 2027, trong khi Uzbekistan phải bước vào vòng play-off liên lục địa.

Ghi bàn: Angela Beard 47', Sawicki 52'

Đội hình xuất phát:

Uzbekistan: Jonimqulova, Zoirova, Oraniyazova, Shoyimova, Khikmatova, Amirova, Mamatkarimova, Kudratova, Khabibullaeva, Asadova, Karachik

Philippines: O.McDaniel, Guillou, Jael Guy, Hali Long, Cowart, Sofia Wunsch, Sawicki, Angela Beard, Eggesvik, Frilles, C.McDaniel