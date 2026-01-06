Trường Đại học Công nghệ TPHCM (HUTECH) vừa công bố từ năm 2026 mở thêm 3 ngành mới, trong đó có 2 ngành thuộc lĩnh vực khoa học sức khỏe là Y khoa và Y học cổ truyền.

Như vậy, đến thời điểm này, phía Nam có 12 trường đào tạo ngành Y khoa, trong đó có 5 trường công và 7 trường tư. Học phí của các trường cũng có sự khác nhau.

Ở khối trường công lập, ngành Y khoa của Trường Đại học Y Dược TPHCM có mức học phí đối với sinh viên trúng tuyển và nhập học từ năm 2019 về trước là 31,1 triệu đồng/năm học. Còn với sinh viên trúng tuyển và nhập học từ năm 2020 trở về sau, mức học phí là 82,2 triệu đồng/năm học.

Tại Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, học phí với khóa sinh viên Y khoa trúng tuyển năm 2025 là 55,2 triệu đồng/năm học. Trường cam kết học phí tăng không quá 10% mỗi năm.

Trường Đại học Khoa học Sức khỏe (Đại học Quốc gia TPHCM) được thành lập năm 2024 trên cơ sở nâng cấp từ khoa Y của Đại học Quốc gia TPHCM. Học phí ngành Y khoa của trường này khoảng 70 triệu đồng/năm học.

Trường Đại học Y Dược Cần Thơ có học phí ngành Y khoa khoảng 63 triệu đồng/năm học. Còn tại Trường Đại học Trà Vinh, học phí ngành Y khoa khoảng 64 triệu đồng/năm học.

Đối với các trường ngoài công lập, học phí ngành Y khoa năm 2025 được ghi nhận khá cao, tính theo từng năm học.

Tại Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng, ngành Y khoa chương trình đào tạo bằng tiếng Anh có học phí 220 triệu đồng/năm học; chương trình đào tạo bằng tiếng Việt có học phí 180 triệu đồng/năm học. Trường này sẽ tạm thu học phí kỳ I là 72 triệu đồng, tổng học phí toàn khóa gồm 6 năm với 15 kỳ là hơn 1,08 tỷ đồng.

Sinh viên Trường ĐH Y Dược TPHCM.

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đào tạo ngành Y khoa từ năm 2018 với học phí trung bình khoảng 155 triệu đồng/năm học, tương đương 930 triệu đồng/khóa học/sinh viên.

Tại Trường Đại học Văn Lang, học phí ngành Y khoa khoảng 85 triệu đồng/kỳ, trung bình 170-200 triệu/năm.

Trường Đại học Võ Trường Toản có học phí ngành Y khoa khoảng 62 triệu đồng/năm học.

Trong khi đó, mức học phí ngành Y khoa tại Trường Đại học Nam Cần Thơ là 111 triệu đồng/năm học.

Trường Đại học Tân Tạo có học phí ngành Y khoa là 150 triệu đồng/năm học.

Trường Đại học Công nghệ TPHCM hiện chưa công bố học phí cho nhóm ngành Y khoa.

Siết đào tạo bác sĩ, tránh mở ngành tràn lan

Cuối năm 2025, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình nêu rõ chủ trương không cho phép các trường đại học không chuyên đào tạo những ngành đặc thù, trong đó có ngành bác sĩ.

Giáo sư Trần Diệp Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Y Dược TPHCM, cho biết ông hoàn toàn đồng tình với quan điểm của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình về chủ trương này.

Theo ông, điều này phù hợp với thực trạng đào tạo bác sĩ ở Việt Nam hiện nay, khi số lượng trường được mở ngành quá nhiều nhưng không ít cơ sở chưa đảm bảo chất lượng, dẫn tới dư luận hoài nghi về chương trình đào tạo của trường cũng như năng lực hành nghề của sinh viên sau khi tốt nghiệp. Tình trạng này bắt nguồn từ việc cấp phép mở ngành chưa đủ chặt chẽ.

Giáo sư Trần Diệp Tuấn cho rằng việc mở ngành đào tạo bác sĩ phải được siết chặt ở mức cao nhất. Ở nhiều quốc gia, cơ quan quản lý sẽ kiểm định chương trình trước khi cấp phép, trong khi tại Việt Nam lại cho phép mở ngành, đào tạo xong một khóa mới tiến hành kiểm định. Điều này khiến chất lượng khó được đảm bảo ngay từ đầu. Bên cạnh đó, đội ngũ kiểm định phải là những người am hiểu sâu sắc về đào tạo y khoa, thay vì để các nhóm không có chuyên môn y học tham gia đánh giá.

Về việc xử lý các trường đa ngành đang đào tạo bác sĩ, giáo sư Trần Diệp Tuấn cho rằng cần “vừa siết, vừa sàng lọc”. Các trường đang đào tạo có thể tiếp tục hoạt động, nhưng Bộ GD-ĐT phải kiểm soát chặt chỉ tiêu tuyển sinh để tránh vượt quá năng lực thực tế. Đồng thời, Bộ cần sử dụng kiểm định như một công cụ mạnh: Trường đạt chuẩn thì duy trì, trường không đạt phải dừng tuyển sinh hoặc đóng ngành. Bộ tiêu chuẩn kiểm định cho ngành y phải mang tính đặc thù, nghiêm ngặt. Đây cũng là cách làm phổ biến trên thế giới và phù hợp với yêu cầu đào tạo bác sĩ.

Bên cạnh đó, việc mở mã ngành cũng cần được siết chặt. Trước mắt, Bộ GD-ĐT không nên cho phép các trường đa ngành mở thêm ngành bác sĩ. Về lâu dài, Bộ cần ban hành bộ tiêu chí mở ngành rõ ràng, minh bạch, đặc biệt đối với ngành bác sĩ y khoa. Đồng thời, cần làm rõ chức năng, vai trò của hội đồng thẩm định để đảm bảo mọi quyết định đều dựa trên chuẩn mực chuyên môn và quy trình xét duyệt thực sự trách nhiệm, khách quan.