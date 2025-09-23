Báo cáo nhanh về diễn biến bão, ông Hoàng Đức Cường, Phó Cục trưởng Cục Khí tượng Thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, các cơ quan khí tượng trên thế giới đánh giá, tính đến thời điểm hiện tại, bão Ragasa được đánh giá là siêu bão mạnh nhất năm 2025, vượt cả bão Erin (Bắc Đại Tây Dương) và bão Yagi (năm 2024).

Tốc độ di chuyển của bão số 9 rất nhanh, khoảng 20-25km/giờ. Khoảng 36 tiếng nữa, bão sẽ vào Lôi Châu (Trung Quốc), bắt đầu ảnh hưởng đến Vịnh Bắc Bộ.

Bão số 9 đã giảm từ cấp 17 xuống cấp 16 và duy trì cường độ này. Khi tiến gần bờ biển tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), bão suy yếu xuống cấp 12, giật cấp 14, do ảnh hưởng của không khí khô lạnh từ phía bắc xâm nhập vào vùng tâm bão.

Dự báo đường đi của bão số 9

Do bão số 9 giảm cấp nhanh khi tiệm cận đất liền, mưa lớn tập trung toàn Bắc Bộ và Thanh Hóa với trọng điểm là Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lào Cai, Phú Thọ và đồng bằng Bắc Bộ. Lượng mưa cực đoan ít có khả năng xảy ra...

Lãnh đạo Cục Khí tượng Thủy văn cho biết, ngay sau hoàn lưu mưa kết thúc, dự kiến ngày 27/9 xuất hiện một áp thấp nhiệt đới, có thể trở thành cơn bão số 10 đi vào Biển Đông.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp thông tin thêm, dự báo mới nhất của các cơ quan khí tượng thế giới hiện trùng khớp với dự báo của Việt Nam.

Mặc dù khi vào đất liền bão đã giảm cấp, nhưng trên biển vẫn rất mạnh. Các địa phương phải đặt mức cảnh báo cao nhất, hạn chế tàu thuyền ra khơi, đặc biệt là tàu cá dài ngày. Hoạt động nuôi trồng thủy sản trên diện tích 160.000ha mặt biển cần được bảo vệ; bà con nên thu hoạch sớm để giảm thiệt hại.

Dù giảm cấp nhưng bão số 9 vẫn đạt cấp 8-9, giật cấp 11-12, có thể gây tốc mái, đổ cây. Bão khi vào bờ kết hợp không khí lạnh sẽ gây nhiều dông lốc nguy hiểm trong ngày 25-26/9, không thể dự báo chính xác. Do đó, các địa phương phải tuyệt đối đảm bảo an toàn cho khách du lịch, không để khách ở lại trên tàu thuyền khi thời tiết xấu.

Bão số 9 gây mưa không quá lớn, nhưng nguy hiểm ở chỗ nhiều hồ chứa ở miền Bắc đang đầy nước do cuối vụ tích lũy. Các địa phương phải "trực chiến", theo dõi và vận hành hồ an toàn.

Miền Bắc còn khoảng 850.000ha lúa, trong đó 200.000ha có thể thu hoạch ngay, vì vậy, các địa phương phải khẩn trương gặt sớm diện tích lúa có thể thu hoạch, "xanh nhà hơn già đồng", để giảm thiệt hại.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: VGP

Qua ý kiến của Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà lưu ý, chỉ còn hơn một ngày trước khi bão ảnh hưởng trực tiếp, các địa phương cần khẩn trương rà soát, thu hoạch, tận dụng sản phẩm thủy sản đã đến kỳ khai thác để giảm thiệt hại.

Cơ quan khí tượng thủy văn cần đưa ra cảnh báo sớm về nguy cơ dông lốc, ngay cả khi chưa có dấu hiệu rõ ràng, để người dân chủ động phòng tránh.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, vấn đề bảo đảm an toàn hồ chứa, đặc biệt là các hồ thủy điện, phải đặt lên hàng đầu, "chỉ cần một hồ mất an toàn sẽ ảnh hưởng dây chuyền đến toàn hệ thống".

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, nguyên tắc ứng phó với bão là "không có cơn bão nào là nhẹ", bởi mỗi cơn bão đều kèm theo nhiều yếu tố dị thường, tác động cả trước, trong và sau khi đổ bộ.

Bão số 9 được xác định có cường độ rất mạnh, phát triển nhanh, tốc độ di chuyển lớn, được xem là "siêu bão" trên biển. Do đó, việc phát bản tin cảnh báo, ban hành công điện kịp thời của các cơ quan chức năng là cần thiết.

Các cấp, các ngành, địa phương tiếp tục quán triệt phương châm: "Lấy phòng là chính, chủ động là chính, kỷ luật và kỷ cương là hàng đầu".

Từ Trung ương đến địa phương, các đơn vị phải giữ thông tin thông suốt, cập nhật tình hình liên tục, có phương án xử lý kịp thời.

Trên biển, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Quốc phòng và các lực lượng phải phát bản tin, kiểm soát tàu thuyền, hướng dẫn ngư dân thoát khỏi vùng nguy hiểm và di chuyển vào nơi tránh trú an toàn. Các địa phương khẩn trương hỗ trợ người dân gia cố, bảo vệ khu vực nuôi trồng thủy sản, không để thiệt hại lớn. Đồng thời, phải tính toán phương án bảo vệ tài sản, bởi đây là mối băn khoăn lớn nhất khi người dân buộc phải sơ tán.

Trên đất liền, các địa phương siết chặt cơ chế "4 tại chỗ", đặc biệt bảo đảm điện, xăng dầu, thông tin liên lạc, thậm chí phải chuẩn bị máy phát điện, phương tiện dự phòng.

Dù giảm cấp nhưng bão số 9 vẫn tiềm ẩn lốc xoáy, mưa lớn, nguy cơ mất an toàn, do đó, các cơ quan khí tượng phải tăng cường dự báo kèm hình ảnh, thông tin dễ hiểu.

Lưu ý sau bão số 9 có khả năng xuất hiện áp thấp nhiệt đới hoặc bão mới, Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương chuẩn bị ngay phương án ứng phó.