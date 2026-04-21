Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc kết luận dự án sân bay Long Thành là dự án trọng điểm quốc gia, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Trong quá trình triển khai, các khó khăn, vướng mắc đã được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành quan tâm, ưu tiên xem xét, kịp thời tháo gỡ.

Phó Thủ tướng ghi nhận kết quả triển khai dự án trong thời gian qua về cơ bản đáp ứng các mốc tiến độ quan trọng theo yêu cầu, đã tổ chức thành công chuyến bay kỹ thuật đầu tiên vào ngày 19/12/2025 theo đúng kế hoạch.

Tuy nhiên, nhiệm vụ hoàn thành, đưa dự án vào vận hành, khai thác trong năm 2026 theo chỉ đạo của Thường trực Chính phủ là rất nặng nề trong điều kiện dự án còn gặp nhiều khó khăn.

Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Ảnh: Nguyễn Huế

Theo Phó Thủ tướng, mục tiêu hoàn thành, đưa dự án vào khai thác thương mại trong năm 2026 là nhiệm vụ bắt buộc. Do đó, các chủ thể tham gia dự án tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung cao độ, nỗ lực, quyết tâm hơn nữa trong triển khai các nhiệm vụ. Các bộ, ngành, địa phương chủ động xử lý theo thẩm quyền những vấn đề phát sinh liên quan đến dự án; tăng cường phối hợp chặt chẽ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo các cơ quan chức năng trực thuộc khẩn trương đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vi phạm, sai phạm trong quá trình triển khai dự án, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm. Đồng thời, Phó Thủ tướng lưu ý tập trung làm rõ mức độ vi phạm của các tổ chức, cá nhân liên quan, nhất là lãnh đạo chủ chốt của các chủ đầu tư, nhà thầu trực tiếp tham gia chỉ đạo thi công; tạo điều kiện để các cá nhân không liên quan trực tiếp đến sai phạm tiếp tục tham gia triển khai dự án.

Bộ Công an phối hợp với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương rà soát hồ sơ, tài liệu của các nội dung đang phục vụ công tác điều tra; tạo điều kiện để ACV thực hiện thanh toán đối với các khối lượng, hạng mục, gói thầu không có sai phạm; có giải pháp xử lý phù hợp đối với các nội dung có sai phạm.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính khẩn trương kiện toàn bộ máy, tổ chức nhân sự tại ACV theo quy định.

Phó Thủ tướng cũng chỉ đạo thành lập tổ công tác để hướng dẫn xử lý các vướng mắc liên quan đến việc thanh toán theo chỉ đạo của Thủ tướng, hoàn thành trước ngày 22/4.

ACV tiếp tục rà soát các gói thầu về khối lượng, tiến độ, nhân lực, thiết bị, vật tư; yêu cầu các nhà thầu tăng cường nhân lực, thiết bị, tài chính tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, bảo đảm tiến độ theo hợp đồng và cam kết. ACV cũng cần đàm phán, thống nhất với các nhà thầu các giải pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong công tác thanh toán, tạm thanh toán trong khi chờ cơ quan chức năng có kết luận chính thức.

Bộ Xây dựng khẩn trương thành lập tổ công tác, phối hợp với UBND tỉnh Đồng Nai để xử lý các vướng mắc liên quan đến nguồn cung ứng, giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, với vai trò là chủ đầu tư, chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ và chất lượng dự án thành phần 3.

Phó Thủ tướng yêu cầu nghiêm túc triển khai các chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ Tài chính và Bộ Xây dựng; khẩn trương làm việc trực tiếp với từng nhà thầu, từng gói thầu để xác định rõ khối lượng công việc còn lại, tiến độ thực hiện, khả năng huy động nguồn lực, các khó khăn, vướng mắc. Trên cơ sở đó, ACV yêu cầu các nhà thầu có giải pháp tăng cường nguồn lực, tập trung thi công bảo đảm tiến độ theo hợp đồng và cam kết.

Phó Thủ tướng cũng giao tỉnh Đồng Nai chủ động có giải pháp bảo đảm nguồn cung nhiên liệu và vật liệu cho dự án, chỉ đạo các nhà đầu tư tuyến ống dẫn nhiên liệu khẩn trương hoàn thiện thủ tục, triển khai thi công bảo đảm tiến độ.