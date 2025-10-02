Văn phòng Chính phủ vừa có công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà liên quan đến vụ cháy bãi trông giữ xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy, TP Hà Nội.

Theo đó, xét đề nghị của Bộ Xây dựng về vụ cháy bãi trông giữ xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu UBND TP Hà Nội khẩn trương thực hiện ý kiến của Bộ Xây dựng, khắc phục kịp thời các hậu quả gây ra do vụ cháy bãi trông giữ xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy.

Phó Thủ tướng yêu cầu UBND TP Hà Nội rà soát và xử lý nghiêm đối với các bãi đỗ, bãi trông giữ xe đang hoạt động trên các bãi đất trống, không nằm trong quy hoạch bến xe, bãi đỗ xe, trung tâm tiếp vận và trạm dừng nghỉ trên địa bàn TP, báo cáo Bộ Xây dựng để tổng hợp báo cáo Thủ tướng.

Ảnh: Đình Thành

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Xây dựng khẩn trương tổng hợp báo cáo của các địa phương, báo cáo Thủ tướng, có giải pháp xử lý tổng thể để không xảy ra sự cố tương tự.

Trước đó, ngày 30/8, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại bãi trông giữ xe dưới gầm khu vực cầu Vĩnh Tuy thuộc tuyến đường dẫn đầu cầu trên địa bàn phường Hồng Hà, TP Hà Nội. Vụ hỏa hoạn gây hậu quả cháy trên 500 phương tiện xe máy và có nguy cơ ảnh hưởng đến kết cấu công trình cầu Vĩnh Tuy.

Ngay sau khi xảy ra vụ hỏa hoạn, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký công điện của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cơ quan liên quan làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và kịp thời khắc phục hậu quả.

Đồng thời, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành chỉ đạo rà soát toàn bộ các bãi trông giữ xe dưới gầm cầu, gầm đường bộ trên địa bàn, có biện pháp chấn chỉnh, xử lý nghiêm các sai phạm (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật.

Hồi đầu tháng 9 vừa qua, Sở Xây dựng TP Hà Nội yêu cầu rà soát, di dời toàn bộ bãi trông giữ xe ra khỏi gầm cầu cạn trước ngày 30/10. Sở Xây dựng giao Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông phối hợp các đơn vị kiểm tra toàn bộ việc quản lý, sử dụng hành lang an toàn đường bộ. Những trường hợp lấn chiếm, sử dụng trái phép phải được xử lý kịp thời, các đơn vị chịu trách nhiệm nếu để tồn tại.

Bộ Xây dựng cũng yêu cầu các tỉnh, thành lên kế hoạch di dời bãi xe dưới gầm cầu, đồng thời ưu tiên đầu tư xây dựng bãi trông giữ đạt tiêu chuẩn theo quy hoạch, đáp ứng nhu cầu giao thông tĩnh tại đô thị.