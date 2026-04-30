Trả lời phỏng vấn chương trình “The Will Cain Show” chiếu trên kênh Fox News hôm 29/4, Phó Tổng thống Vance nói bản thân đang theo dõi sát sao sự sẵn sàng tác chiến của các lực lượng Washington, đồng thời bác bỏ những thông tin do tạp chí Atlantic đăng tải gần đây về phát biểu của ông trong các cuộc họp thời gian qua với các quan chức Mỹ.

Tạp chí Atlantic trích dẫn một số nguồn giấu tên được cho “thân cận với ông Vance” tiết lộ trong các cuộc họp kín, ông Vance đã nhiều lần đặt câu hỏi về tính chính xác của thông tin do Lầu Năm Góc cung cấp về xung đột với Iran và bày tỏ sự lo ngại về mức độ dự trữ của một số loại tên lửa trong kho vũ khí của Mỹ.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance. Ảnh: JD Vance/Nhà Trắng

“Không có ai thân cận với tôi tiếp xúc với phóng viên (của tạp chí Atlantic) đó. Câu chuyện sẽ hoàn toàn khác nếu nó dẫn nguồn từ những người thân thuộc với quan điểm của tôi”, ông Vance nói.

Iran tố Mỹ làm vịnh Ba Tư bất ổn

Trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết tình trạng an ninh bất ổn ở vịnh Ba Tư và Eo biển Hormuz hiện nay là kết quả trực tiếp từ những hành động của Mỹ và Israel chống Iran.

Hãng thông tấn IRNA dẫn lời ông Araghchi nói với người đồng cấp Ấn Độ: “Mỹ và Israel cần chịu trách nhiệm cho những hậu quả an ninh và kinh tế mà các nước này gây ra cho toàn thế giới”.

Về phần mình, Ngoại trưởng Ấn Độ Jaishankar nhấn mạnh New Delhi ủng hộ giải quyết xung đột giữa Mỹ và Iran thông qua các biện pháp ngoại giao.