Trong trích đoạn cuộc phỏng vấn với kênh Fox News, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance tuyên bố Washington đang kiểm soát Venezuela bằng việc nắm trong tay quyền kiểm soát tài chính “và Caracas được phép bán dầu chừng nào còn phục vụ cho lợi ích quốc gia của Mỹ”.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance. Ảnh: Jesse Watters/FOX News

Hãng thông tấn CNN dẫn lời ông Vance chia sẻ: “Chúng tôi kiểm soát các nguồn năng lượng và chúng tôi nói với chính quyền Venezuela rằng họ được phép bán dầu chừng nào còn phục vụ cho lợi ích quốc gia của Mỹ. Họ không được bán dầu nếu không phục vụ cho lợi ích của Washington và đây là cách mà chúng tôi dốc sức gây áp lực lên Venezuela mà không phải hy sinh hay gây nguy hiểm cho bất kỳ công dân Mỹ nào”.

Cũng trong cuộc phỏng vấn trên, ông Vance đã bình luận về vụ các cơ quan hành pháp Mỹ vừa bắt giữ một tàu chở dầu mang cờ Nga ở khu vực Bắc Đại Tây Dương. “Về cơ bản, họ cố giả vờ đó là tàu chở dầu của Nga nhằm tránh né các lệnh trừng phạt”.

Hiện chính quyền Venezuela chưa phản hồi về tuyên bố trên của Phó Tổng thống Mỹ Vance.

Video: Jesse Watters/FOX News