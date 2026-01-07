Trong cuộc họp báo tổ chức chiều nay (7/1), phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh đã nhận được câu hỏi từ tờ báo Financial Times về phản ứng của Bắc Kinh xoay quanh tuyên bố “chính quyền lâm thời Venezuela sẽ chuyển hàng chục triệu thùng dầu cho Mỹ” của ông Trump.

Bà Mao Ninh. Ảnh: Bộ Ngoại giao Trung Quốc

Tờ Nhật báo Bắc Kinh dẫn lời bà Mao Ninh nói: “Venezuela là một quốc gia có chủ quyền, với chủ quyền đầy đủ và vĩnh viễn đối với tài nguyên thiên nhiên và các hoạt động kinh tế của riêng mình. Những quyết định của Mỹ đã vi phạm luật pháp quốc tế, xâm phạm chủ quyền của Venezuela và làm tổn hại đến quyền lợi người dân nước này”.

Trước đó, trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 6/1, ông Trump cho hay chính quyền lâm thời Venezuela sẽ chuyển từ 30 - 50 triệu thùng dầu chất lượng cao bị cấm vận cho Mỹ. Dự kiến, số dầu mỏ trên sẽ được bán theo giá thị trường và số tiền thu được sẽ do ông Trump trực tiếp quản lý “nhằm đảm bảo nguồn tiền được sử dụng vì lợi ích của người dân Venezuela và Mỹ”.

Cũng trong ngày 6/1, các quan chức chính phủ của Caracas và Washington đã thảo luận về việc xuất khẩu dầu thô của Venezuela sang các nhà máy lọc dầu ở Mỹ. Đây là một phần trong thỏa thuận nhằm chuyển hướng nguồn cung khỏi Trung Quốc, đồng thời giúp công ty quốc doanh PDVSA của Venezuela tránh được việc cắt giảm sản lượng sâu hơn.